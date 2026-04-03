川普喊壓倒性勝利「美情報打臉」！　伊朗仍有50%戰力、數千無人機

▲ 中央司令部先前公布美軍打擊伊朗大型軍機畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以對伊朗展開5周密集空襲，川普政府聲稱取得「壓倒性勝利」，和最新美國情報評估卻有所落差。CNN據多名熟悉相關情報的知情人士透露，伊朗仍有約50%飛彈發射器完好無損，武器庫中更藏有數千架攻擊型無人機。

根據近日彙整的情報評估，美軍雖已打擊伊朗境內逾1萬2300個目標，伊朗軍事韌性仍超乎預期。消息人士指出，伊朗保有約50%飛彈發射系統運作能力，無人機存量同樣維持在整體的50%左右。一名消息人士警告，「他們仍隨時可能對整個地區造成毀滅性破壞。」

美以評估標準不同 以方認為僅剩20%可用

美方情報統計範疇涵蓋部分因空襲而被掩埋，暫時無法取得的發射器，因此實際被摧毀的數量仍存在不確定性。以色列評估標準則相對較為嚴格，軍事官員認為伊朗目前仍可運作的發射器僅剩約20%至25%，差異在於以色列並未將被掩埋或藏匿地下通道的發射器計入。

除飛彈發射器之外，情報評估也顯示，伊朗大量岸防巡弋飛彈大致完好，而這批武器正是伊朗得以威脅荷莫茲海峽航運安全的核心能力。分析人士認為，這是因為美軍在行動布局上未將沿岸軍事資產列為優先打擊對象，而是將火力集中在可用來攻擊地區盟友的目標上。

▲ 川普1日全國演說聲稱美軍取得壓倒性勝利。（圖／路透）

荷莫茲海峽威脅未除 革命衛隊海軍仍存半數

美國企業研究所「重大威脅計畫」中東事務負責人甘茨費爾德（Annika Ganzeveld）指出，伊朗在過去數日仍展現封鎖荷莫茲海峽的能力，代表該地區的航運威脅並未消除。

海軍力量方面，情報評估顯示伊朗正規海軍雖已被大規模摧毀，但伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍仍保有一半作戰力量，且擁有「數百甚至數千艘小型船艦與無人水面載具」。

美軍中央司令部雖公開宣布，截至1日已損壞或摧毀逾155艘伊朗船艦，但被毀的究竟是正規海軍還是革命衛隊船艦仍不清楚，而革命衛隊海軍才是在波斯灣騷擾商業船隻的主要武裝力量。

白宮、五角大廈反擊 斥蓄意抹黑

面對情報評估與川普政府公開說法的落差，白宮發言人凱利（Anna Kelly）回應，「匿名人士妄圖攻擊川普總統，並詆毀美軍在『史詩怒火行動』中所取得的非凡成就」，強調伊朗飛彈與無人機攻擊次數已下降90%，海軍幾乎全滅，且2/3的生產設施已受損或全毀，並宣稱美國與以色列對伊朗擁有「壓倒性的空中優勢」。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）也否認CNN的報導，稱其「完全錯誤」，並重申美軍已對伊朗政權造成「癱瘓性的連環打擊」。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月19日則在記者會上指出，自衝突開始以來，伊朗飛彈與自殺式無人機攻擊次數已下降約90%。他本周也強調，美方有能力攔截剩餘威脅「他們確實還會發射一些飛彈，但我們會將其擊落」，「過去24小時是伊朗發射飛彈與無人機數量最少的時刻。」

▲ 據傳美方私下承認，無法在結束戰事之前保證荷莫茲恢復通暢。（圖／VCG）

知情人士：2周結束戰事不切實際

然而，知情人士對川普計畫在2至3周內結束軍事行動的說法態度明顯悲觀。其中一名看過完整情報評估的消息人士直言，「我們可以繼續打擊他們，這點我毫不懷疑，但如果你認為這件事能在2周內結束，你一定是瘋了。」

地下隧道藏武器數十年 機動發射平台難以追蹤

伊朗軍事能力之所以難以被徹底摧毀，關鍵在於長達數十年來精心建造的地下化防禦體系。伊朗長期將飛彈發射器藏匿於綿延的隧道與山洞網絡中，機動式發射平台更能做到「打了就跑」，使美軍在追蹤定位上面臨極大挑戰，類似美軍過去在葉門對付青年運動的困境。

目前美以已逐漸將打擊重心轉向地下設施入口，並瞄準挖掘設備如推土機等重型機具，試圖封堵伊朗重新接近這些藏匿武器的管道。