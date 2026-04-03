駁撤換馬英九基金會執行長傳聞！　戴遐齡：有心操作手法

▲戴遐齡。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九日前指派戴遐齡擔任代理執行長，但傳出因戴遐齡處事不佳，董事會有意推舉新任執行長。馬英九基金會今（3日）發出聲明澄清之外，戴遐齡也基金會發聲明指出，外界想像力之豐富令人咋舌，更像是有心操作手法，希望外界不要再以訛傳訛，傳播不實訊息。

針對媒體報導戴遐齡恐遭撤換等事，董事長馬英九特指示基金會公開嚴正聲明，戴遐齡任職以來，推動會務工作盡心盡力、認真負責、適才適所，他百分之百堅定支持她，絕無媒體報導恐遭撤換之事。這完全是子虛烏有，不符事實。

馬英九基金會表示，任命或免職執行長是屬於基金會董事長的法定職權，希望外界不要再以訛傳訛，傳播不實訊息。

戴遐齡表示，清明時節，細雨紛飛，返鄉掃墓之際，勾起她對逝去親人的綿綿思念，於臉書抒發心情，情感自然流露．不料，有心人士看了便惡意穿鑿附會，進而揣測本人基金會執行長的職位即將被撤換，想像力之豐富令人咋舌。更像是有心操作手法。

「謠言止於智者，請勿再無中生有，任意妄言」。戴遐齡強調，本人自就任馬英九基金會執行長一職以來，推動會務工作盡心盡力、認真負責，獲馬英九董事長百分之百之堅定支持，絕無媒體所報導將遭撤換之事。對有心人士這種刻意的外力干擾，她絕不會退卻，她只會更堅定的在執行長位置上，全力維護馬英九一生最重視的清廉操守不被玷污，她相信是非曲直最後一定真相大白，宵小無所遁形。

戴遐齡也說，有關執行長之任命或免職，乃屬於基金會董事長的法定職權，希望外界不要再以訛傳訛，傳播不實訊息。



