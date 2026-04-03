明天降雨最劇「西半部灌到紅發紫」　下周再一波鋒面接力

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)又有新一道鋒面南下，全台有降雨機會，明天至周日清晨是雨勢最強時段，西半部容易有短延時強降雨，且有局部豪雨，下周一再有另一道鋒面接力，中部以北為降雨熱區，下周二鋒面加上東北季風夾擊，雨區擴大且降雨增多，下周三前有兩波鋒面影響，天氣較不穩定，周四後天氣才會逐漸好轉。

▲明天又有鋒面接近，雨勢最強，西半部可能有局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署預報員張承傳表示，今天上午影響台灣地區的鋒面前水氣，中午後逐漸離開，北部地區雲量明顯減少。

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不過張承傳指出，東海到華南沿岸一帶已有鋒面雲系與低壓逐漸建立中，預計明天凌晨新一道鋒面南下影響台灣，西半部降雨將再度增多，「明天至周日清晨將是這波鋒面影響最明顯時段，也是降雨最多時刻，西半部普遍有陣雨或雷雨，降雨時間較長、範圍較廣，容易出現短延時強降雨，且有大雨或局部豪雨」，東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼天氣和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



周日白天過後，雖然鋒面仍在台灣附近，但結構稍微減弱。張承傳表示，周日各地降雨逐漸趨緩，不過中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區如北部與東半部，降雨則會變得較為零星。

下周一北方將有另一道鋒面逐漸接近，張承傳說明，周一開始降雨再度增加，中部以北仍會有不定時的局部短暫陣雨或雷雨；南部與東半部則以多雲天氣為主，午後可能出現局部短暫陣雨。

下周二鋒面開始影響，加上東北季風增強，降雨會再度明顯增多，中部以北、東北部會有短暫陣雨或雷雨，特別是北部地區有局部較大雨勢，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三鋒面逐漸離開，不過張承傳表示，環境水氣仍稍多，中部以北、東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較為零星。要等到下周三、下周四過後天氣才會逐漸穩定，周四到周五水氣明顯減少，各地大致為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，張承傳說明，明天因降雨明顯，中部以北、東北部天氣較涼，高溫約在23到25度間，南部及東部高溫約26到28度。周日到下周一風向轉為偏西南風，氣溫回升，北部高溫可回升至約26度，中南部則接近30度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二因另一道鋒面與東北季風增強影響，張承傳表示，北部及東北部天氣再度轉涼，高溫降至約23度上下，其他地區包括東部及南部高溫略降，約在27到28度左右。下周三之後風向再轉為偏西南風，周三至周五氣溫逐漸回升，各地白天大致為舒適溫暖的天氣。

另外，今天、明天以及下周一，金門、馬祖整天可能出現局部霧或低雲，影響能見度。