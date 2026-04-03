把馬路當床！澎湖男躺中央「同伴脫衣裸奔」　駕駛嚇到急閃畫面曝

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖有群年輕人躺在西衛中路地上，路過駕駛嚇壞即時閃避，還有人直接在大馬路裸奔。對此，警方表示查訪後未發現該青少年。而該行為違反道路交通處罰條例78條，可處新台幣500元罰鍰。

▲澎湖有群年輕人躺在路中央，甚至還在附近裸奔。（圖／澎湖交通觀察日誌提供，下同）

臉書粉絲團「澎湖交通觀察日誌」分享影片，2日凌晨1點09分，西衛中路全家前出現一個年輕人，躺在車道中央，駕駛技術反應夠硬即時閃避。「澎湖交通觀察日誌」也表示這群人一個躺路中間差點被撞，另一個直接在大馬路裸奔。

而駕駛指出，開車過去看到男生直接躺在路中央，不知道是不是喝醉，他們這樣很危險，「撞下去他就死掉了耶」，所以後面才報警的，想說是小孩在那邊玩遊戲吧，因為開過去的時候，其實有個男生出來趕快揮手。

民眾表示，這行為不可取，對自己的生命一點都不尊重，今天要是被人家撞到死掉，你死掉不打緊，你害撞你的人要擔那個責任，年輕人要玩沒關係，但是最好要注意，不要出來害人。

警方表示，經2日凌晨01時13分有接獲民眾報案，但警方到達時未發現有所指人員，超商店員稱好像有4名青少年稍早前於店前聊天，惟已步行離去。經線上警網於周遭查訪，未發現該青少年。由目前影片資料來看，行人可能違反道路交通處罰條例78條第二、三、四款，可處新台幣500元罰鍰。