快訊／16縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

▲部分地區今明兩天將有8級陣風。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午4時31分針對16縣市發布陸上強風特報，今(3)日西南風影響，明(4)日鋒面影響，部分地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

強風特報

影響時間：03日下午至04日晚上

＊黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲強風特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日下半天水氣減少，北部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中部及花東部地區也有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，晚上開始南部也有零星短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，北部及東北部降雨較明顯的地方天氣稍涼，高溫約24、25度，其他地區舒適溫暖，高溫約26至31度，各地低溫約19到22度。

明日鋒面影響，西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部天氣較涼。另外，今、明兩天金門及馬祖有低雲或局部霧影響能見度。

