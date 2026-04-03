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船上找到人類遺骸！泰貨輪荷莫茲海峽「遭伊朗炸爛」　3船員失蹤

▲馬由里納里號在荷莫茲海峽遭到伊朗攻擊。（圖／翻攝自民意報）

▲馬由里納里號在荷莫茲海峽遭到伊朗攻擊。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國貨輪「馬由里納里號」（Mayuree Naree）3月11日在荷莫茲海峽遭到伊朗軍方強襲，造成3名泰國籍船員失蹤。經過長達數周的艱難搜救，泰國航運公司「珍寶航運」（Precious Shipping）3日證實，搜救隊在貨輪受損嚴重的機房區域，發現了人類肢體殘骸。泰國外交部目前已經將該消息轉達家屬，同時正進一步確認遺體身分。

無視禁令強闖？伊朗軍方開火重創泰國貨輪

馬由里納里號當時正從阿拉伯聯合大公國前往印度途中。伊朗軍方聲稱，因為該船無視當時因以色列與美軍衝突而發布的海峽航行禁令，才會發動攻擊。儘管珍寶航運強調，航行前已聯繫相關單位確認安全，但貨輪仍遭到飛彈或無人機精準命中，導致機房區域全毀。

▲▼找到人類遺骸！泰貨輪荷莫茲「遭伊朗炸爛」。（圖／翻攝自民意報）

▲3名泰國船員失蹤。（圖／翻攝自民意報）

20人獲救、3人蒸發！機房廢墟成最後希望

案發當時，船上20名泰國船員奇蹟生還，隨後由阿曼皇家海軍救起，並於3月15日平安返抵泰國。然而，當時正在受損最嚴重的機房工作的3名船員：基亞蒂薩克（Kiattisak Pawaphuchakae）、帕努蓬（Panupong Muentaen）及查瓦立（Chawalit Chaiyawong）自此下落不明。

▲▼找到人類遺骸！泰貨輪荷莫茲「遭伊朗炸爛」。（圖／翻攝自民意報）

▲機房被炸成廢墟。（圖／翻攝自民意報）

二次搜索驚人進展！機房殘骸區發現遺骸

珍寶航運在3月30日的第一波全面搜索中一無所獲，一度引發失蹤船員可能已落海的揣測。然而，搜救專家組4月3日再次進入受損艙區進行精細搜索時，在鋼鐵廢墟中發現了明顯的人體殘骸。泰國外交部表示，目前尚無法百分之百確認殘骸屬於哪位失蹤船員，將會透過DNA鑑定進一步確認。

泰國外交部哀悼：呼籲各方重回和平談判

針對此一最新進展，泰國外交部已向3名失蹤船員的家屬致上最深切的哀悼，並重申泰國政府的嚴正立場，呼籲參與中東衝突的各方應遵守國際法，透過和平談判解決分歧，以防止更多無辜平民與外籍商船在戰火中犧牲。

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