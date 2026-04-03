「3個姐姐都愛你」國民黨鄭盧楊江開懷擁抱　展現團結氣勢

記者鄧木卿／台中報導

國民黨台中市長黨內初選3月31日出爐，隔天市長盧秀燕就邀集江啟臣、楊瓊瓔快速整合，4月3日下午更立即召開「團結啟程、台中會贏」記者會，盧秀燕告訴江，「包括我、楊瓊瓔和黨主席鄭麗文3個姐姐都非常愛你，也非常支持你」，而江致詞也多次提及盧、楊2個姐姐，以表敬重和感謝，姐弟4人在場還多次擁抱，展現國民黨強大團結氣勢。

▲▼在盧秀燕整合下，江啟臣、楊瓊瓔、鄭麗文相互擁抱，笑容燦爛。（圖／記者鄧木卿攝）

這場整合記者會下午2點在黨部舉行，國民黨立委羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、議長張清照、副議長顏莉敏等幾乎所有黨籍議員都到場，會議持續大約1小時結束，會場凍蒜聲浪不絕於耳。

盧秀燕說，有些縣市雖然初選結束，但還在磨合中，而台中市有2位很好、很有高度參選人，初選後都私下表示願意團結，讓支持者放心，因此她謝謝楊瓊瓔的智慧和成全，國民黨唯有團結才能贏，她並轉向江啟臣說，姐姐雖然有時挑戰你，但姐姐是愛你的。

楊瓊瓔強調，勝者是提名人，另一人就是最強助選員，因為個人事小，台中事大，她會以30年在地深根的經驗，做江最強後盾，她講完後轉身主動向江啟臣給了大大擁抱。

鄭麗文說，台中是台灣脊樑骨，只有脊樑骨挺得夠直，台灣才能抬頭挺胸，台中好，台灣就好，在盧市長8年非常好的執政下，相信江能以最前贍眼光，繼續建設台中，造福台中。

江啟臣說，稱呼3人姐姐是因為她們從政經驗比他深厚，他非常敬重，黨內初選雖有競爭，卻是為台中找出最好的願景，他和楊目標一致，都是讓台中更好，他感謝楊在黨內民主立下民主最好示範。

江說，8年前也在黨部這裡幫盧市長舉行過團結的造勢大會，當時國民黨在野，情況比現在更艱困，當時多數人都不看好選情，最後在團結之下才勝選。

如今有了盧市長8年執行成績，台中必須繼續幸福，進步，這棒子不能掉，他準備好了，國民黨也準備好了，唯有團結才能延續台中執政，讓台中人勇敢說出「我是台中人」，江也提及未來台中定位和產業發展藍景，帶領台中走向國際。