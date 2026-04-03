雲林跨機關民生物資聯合稽查　全面防堵囤貨炒價

▲稽查小組走訪量販通路，盤點塑膠用品庫存情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為防範不肖業者趁需求攀升之際囤貨哄抬價格，雲林地檢察署啟動跨機關聯合稽查行動。由檢察長林秀敏指示，主任檢察官蔡勝浩與檢察官周甫學分頭帶隊，會同縣府與警調單位兵分二路，前往斗六市、虎尾鎮多處傳統市場、量販賣場與雜貨通路，盤查塑膠袋等民生物資供應與價格狀況。

雲林縣政府表示，此次行動結合建設處、政風單位與警方、調查局力量，採「輔導優先、查核並重」原則，除稽查外也協助業者檢視進貨來源、商品標示與販售流程，強化自主管理，提升市場透明度。若發現來源不明或疑涉違規商品，將即刻移送相關單位依法處理，確保公平競爭環境。

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為強化監控機制，檢方已依法務部與臺灣高等檢察署指示，成立「查緝民生犯罪聯繫平台」，整合檢、警、調及地方政府資源，全天候掌握市場供需與價格變化。一旦出現異常波動或疑似不法，將立即啟動查處程序，必要時由專責檢察官指揮偵辦，依法從嚴追訴。

另一方面，縣府在訪查過程中也加強宣導經濟部產業發展署推動的「塑化原料供需媒合機制」，提供業者從需求受理到料源媒合的一條龍服務，協助解決原料短缺問題，穩定生產端供應，降低市場波動風險。縣長張麗善強調，未來將持續推動「源頭管理、供應穩定、品質把關」三大策略，結合跨機關合作與定期訪視，強化民生物資供應體系韌性，打造安全、安心的消費環境。

檢方提醒，囤積民生物資或操縱價格，恐涉及刑法第251條等罪責，業者切勿心存僥倖。民眾若發現價格異常或供需失衡，也可即時通報相關單位。清明連假期間，稽查與監控將持續進行，透過不間斷的查緝行動，維護市場秩序與消費者權益，讓民眾安心過節。

▲檢警調人員於市場實地稽查，了解商品供應與價格狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）