總統才剛看完球！亞太球場攤商沒了球迷怒　賴清德第一時間反應曝

▲總統賴清德3月底出席統一獅亞太棒球中心開幕戰。（圖／統一獅提供）



記者陳家祥／台北報導

統一7-ELEVEn獅3月底在台南亞太國際棒球訓練中心主球場完成開幕戰，但台南市體育局2日突宣布，球場周邊設攤的美食店家將暫停營運，讓大票球迷感到不滿，留言灌爆臉書，體育局長陳良乾今緊急發布道歉聲明。對此，總統府發言人郭雅慧說，總統第一時間知道後，也請中華職棒會長蔡其昌協助協調，「我們都希望球迷能開開心心的進場，也能讓球賽圓滿進行」。

統一7-ELEVEn獅上週才在台南亞太成棒主球場風光完成開幕戰，吸引2萬3500名球迷進場，創下中職戶外球場新紀錄，場內外熱鬧氛圍也讓美食攤商成為一大亮點。不料事隔僅3天，台南市政府體育局突在2日宣布調整政策，原本在球場周邊設攤的店家將暫停營運，消息曝光後迅速延燒，相關貼文更被球迷大量留言洗版。

為此，台南市體育局長陳良乾緊急發布道歉聲明，強調當初考量開幕當天及3月31日、4月1日，人潮眾多，球場室內賣店量能不足，因此委託統一獅在戶外空間設攤，服務廣大球迷的需求，4月1日賽事結束，因球迷反應戶外攤商服務仍有必要，後續上半季賽事仍有21場，所以必須透過公開招商，以符合採購程序，並保障攤商權益。

陳良乾說，經查最近一場賽事為4月10日，所以體育局才趕在4月2日辦理公告程序，歡迎原有廠商踴躍投標。體育局無非是希望，能在下一場賽事舉行前，完備招商事宜，讓賽事當天，球迷朋友們能開心逛攤位、購買喜歡的餐飲進場看球，為統一獅加油。過程當中所造成的紛擾，再次跟球迷們致歉。

郭雅慧表示，確實昨天晚上到今天陸續有看到一些球迷在社群上反映意見，台南的體育局在剛剛有出面道歉，也表達跟統一獅這邊會再進行協商，溝通上能更加完善。

郭雅慧說，總統第一時間知道後，也請中華職棒會長蔡其昌協助協調，後續如果有需要的話，讓中央跟體育部也來協力了解，「我們都希望球迷能開開心心的進場，也能讓球賽圓滿進行」。