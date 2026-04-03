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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕喊「姐姐偶爾考驗你但還是愛你」　江啟臣笑：我好幸福喔！

▲國民黨正式提名江啟臣投入台中市長選舉。（圖／記者林敬旻攝）

▲江啟臣投入台中市長選舉。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市黨部今（3日）舉行「團結啟程，台中會贏」記者會，除了國民黨台中市長參選人江啟臣出席外，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，以及競爭對手立委楊瓊瓔也都到場。盧秀燕在致詞時表示，「雖然姐姐偶爾會挑戰你，雖然姐姐偶爾會考驗你，但是姐姐是愛你的」；鄭麗文也說「這是幸福壓力」，江啟臣則大笑，「我突然覺得好幸福喔」。

國民黨台中市黨部今舉辦「團結啟程，台中會贏」記者會，營造大團結勝選氣勢。盧秀燕致詞時提到，今天主角是江啟臣、楊瓊瓔，以及所有議員，「我們都是最強母雞」，包括她和鄭麗文，還有立委及很多好朋友，呼籲要團結才會贏；江啟臣任重道遠，雖然姐姐偶爾會挑戰你，雖然姐姐偶爾會考驗你，但是姐姐是愛你的，「瓊瓔姐姐愛你，麗文姐姐愛你，秀燕姐姐愛你」，所有兄弟姐妹都愛你，所以你必須要贏，你一定要贏。

鄭麗文致詞時打趣表示，她當行政院發言人、擔任黨主席，都是在江啟臣之後，「但是我不能假裝是他的妹妹」。看到台中隊如此團結，因為大家有共同戰鬥的革命情感，面對台灣政治混亂，內鬥內耗不休，大家仍能不斷的照顧台中市民的需求跟心聲，市民不願看到政治惡鬥與意識形態掛帥，更不願意看到台中的發展被耽誤。

會後受訪時江啟臣被問到，有三個姐姐會不會覺得壓力大？鄭麗文一聽表示，「這是幸福壓力，你要好好講」。江啟臣大笑說，「我突然覺得好幸福喔」，姐姐通常都疼愛弟弟，他自己也有兩個姐姐，一個哥哥，是家裡最小的，最小通常都感覺最幸福，被姐姐照顧跟疼愛他蠻習慣的。

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