台灣海底電纜屢遭破壞！　美跨黨派議員提法案祭3招「劍指中共」

▲ 台灣海底電纜屢遭破壞。（示意圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國跨黨派議員聯手出擊，共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）及民主黨籍閔大衛（Dave Min）、史坦頓（Greg Stanton）2日共同提出《關鍵海底基礎設施韌性倡議法案》（Critical Undersea Infrastructure Resilience Initiative Act），劍指中共持續破壞台灣海底電纜的灰色地帶行動，要求部署即時監測系統、建立快速應變機制，並對破壞者祭出制裁。

法案3大核心：監控、應變、制裁

勞勒辦公室釋出的新聞稿說明，該法案核心在於強化台灣海底電纜抵抗破壞的能力。根據法案內容，美方將優先部署先進監控設備，透過全球情報共享網絡即時偵測異狀，同時設立台海應變規劃小組，定期進行情境演練，找出供應鏈與關鍵基礎設施的脆弱環節。此外，法案也授權對參與破壞行動的個人實施制裁，藉此提高中共的行動代價。

議員批中共蓄意孤立台灣

閔大衛強調，「中國屢次破壞台灣海底電纜絕非偶然，這是孤立民主夥伴、試探威權脅迫在不受懲罰的情況下能走多遠的蓄意行動。」擔任眾院「國會台灣連線」共同主席的史坦頓也指出，中共將海底電纜視為灰色地帶行動的目標，試圖在不動武情況下切斷台灣對外聯繫。

參議院對應版本法案已由共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）及民主黨籍的羅森（Jacky Rosen）提出，並通過外交委員會審議。羅森警告，中共針對海底電纜的攻擊不僅威脅台灣國安，更衝擊全球通訊網絡穩定性。

強化盟友聯巡 揭露中共灰色威脅

法案同時要求美方加強對台海及周邊海域的監控，支持與盟友的聯合巡邏行動，並擴大公共外交力道，向國際社會揭露中共灰色地帶威脅的真實面貌。