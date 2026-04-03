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塑膠價格大漲！彰化地檢訪查米糧包裝袋　還有1個月庫存

記者唐詠絮、白珈陽／彰化報導

近期國際戰爭情事影響全球石化原料供給，導致塑膠製品價格上漲，為監控異常價格波動及可疑囤積行為，彰化地檢署在清明連假首日（3日），率員前往全國最大米商億東企業彰化廠訪查，清查米糧塑膠包材從1.5公斤至20公斤等近30種包裝，目前尚有1個月存量，無短缺情形，價格平穩。

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化地檢署3日前往億東企業彰化廠，監控米糧塑膠包材存貨情形。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署指出，依台灣高檢署指示，在清明連假持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，今天由專組主任檢察官高如應率彰化縣刑警大隊大隊長溫裕宏、調查局彰化縣調查站副主任顏裕哲，會同彰化縣政府農業處處長郭至善、消保官謝松穎等人，前往米商億東企業彰化廠查，實地了解坊間所傳塑膠包材缺貨可能造成米價上漲情形。

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彰檢表示，到場後由億東企業彰化廠負責人親自介紹米糧包裝廠區運作狀況，其所用塑膠包材從1.5公斤小真空包裝袋至20公斤大包裝袋共有近30種，負責人表示現場尚有約1個月的用量；塑膠包材供貨廠商雖表示往後可能價格會因應市場有所調漲，但數量尚無短缺現象，目前供貨正常且價格平穩。

彰檢強調，本署持續打擊不法囤積哄抬，並藉此呼籲廠商與政府充分合作，一起維護民生物資供需穩定，也請民眾藉此機會落實減塑生活，購物時自備手提袋甚至餐具，並在衛生安全前提下重複利用塑膠袋，本署將持續發揮聯繫平台功能，確保民生物價穩定。
 

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