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男騎車撞死晨運婦！又是毒駕害命　驗出安非他命這下慘了

▲桃園市芮姓男子去年6月凌晨騎機車行經中壢區龍岡路時，不慎撞飛徒步張姓婦人，送醫急救後仍因創傷性休克不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市芮姓男子去年6月凌晨騎機車行經中壢區龍岡路時，不慎撞飛徒步張姓婦人，送醫急救後仍因創傷性休克不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市芮姓男子去年6月凌晨騎機車行經中壢區龍岡路時，不慎撞飛早起散步張姓婦人，經送醫急救後仍因創傷性休克不治，中壢警方採驗芮姓男子尿液送驗，測得安非他命之毒品反應；桃園地檢署複訊時，被告芮姓男子坦承施用安非他命後上路之事實，檢方依國民法官法之駕駛動力交通工具，尿液所含毒品因而致人於死罪嫌起訴。

檢警調查，42歲的芮姓男子於去年6月26日某時許，在中壢區興建街某處遊藝場廁所內，施用第二級毒品甲基安非他命，明知服用第二級毒品甲基安非他命會出現影響感覺、協調及判斷力，仍於27日凌晨，騎乘機車沿中壢區龍岡路3段由西往東方向行駛，於凌晨4時9分許，行經龍岡路3段262巷附近時，不慎擦撞前方同向早起散步張姓婦人，導致張婦被碰撞受有頭部鈍性傷、左右足踝骨折、全身多處挫擦傷等傷害，經送醫急救後仍因創傷性休克不治死亡。

經中壢警方獲報到場處理，於於同日下午3許，採驗芮姓男子之尿液送驗，測得為安非他命之毒品反應，案經被害張婦之子報案提告。

桃園地檢署複訊時，被告芮姓男子坦承施用安非他命後上路之事實，檢方認為告所為，係觸犯刑法之駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死罪嫌，依國民法官法提起公訴。

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