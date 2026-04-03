少子化衝擊公立學校！台中私校卻爆滿　家長半夜排隊搶私幼

▲哈克尼斯採雙導師與圓桌教學 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

少子衝擊讓升學競爭呈現「兩樣情」。根據統計，2025年全台新生兒僅10萬7,812人，創下新低，公立學校招生壓力升高；然而在台中市，私立學校卻逆勢升溫，從私中、私小到私立幼兒園皆出現搶讀現象。日前西屯區一所私幼開放招生，甚至有家長半夜排隊卡位，也讓教育資源與階層差異再度浮上檯面。

從人口結構觀察，台中並未出現明顯衰退。民政局統計，近年新生兒數量在六都中大致維持第3至第4名，且2025年移入人口較前一年增加約8000人，社會增加率居全台之冠，主要來自彰化縣、新北市、南投縣、台北市及高雄市等地，人口持續移入，也牽動學校設點與招生布局。

過去台中私校多集中在北屯區，近年隨著重劃區發展與人口南移，南台中成為新戰場，包括多家知名幼兒園與實驗教育機構陸續進駐七期與單元二。甚至有幼兒園結束營運後，隨即由私校體系接手改設新校區，並大動作舉辦招生說明會，搶攻新興家庭客群。

其中，進駐南七期的哈克尼斯國際實驗教育機構因教學模式特殊，在家長圈掀起討論。該校引進源自Phillips Exeter Academy的「哈克尼斯教學法」，採圓桌討論形式，強調學生之間的對話與思辨。即使部分家長子女仍在幼兒園階段，也提前登記排隊卡位，顯示競爭提前化。

校方表示，目前規劃小班制教學，每班15人，採雙導師制度，由中外籍教師共同授課，營造雙語學習環境，師生比達1比7.5，並透過討論式教學培養學生表達力與問題解決能力。校內亦建置約5000冊藏書，強化閱讀與思辨基礎，試圖打造不同於傳統填鴨式教育的學習場域。

教育界人士分析，少子化使每個孩子更被重視，家長對教育品質與未來競爭力的投入也隨之提高。在雙薪與中高收入家庭比例增加下，雙語環境、國際課程與全日照顧成為選校關鍵，私立幼兒園與私校提供的延托、才藝與銜接課程，讓不少家長傾向一路「直升」體系，進而帶動「考私中」風氣持續升溫。