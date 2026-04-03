　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

少子化衝擊公立學校！台中私校卻爆滿　家長半夜排隊搶私幼

▲哈克尼斯採雙導師與圓桌教學 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲哈克尼斯採雙導師與圓桌教學 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

少子衝擊讓升學競爭呈現「兩樣情」。根據統計，2025年全台新生兒僅10萬7,812人，創下新低，公立學校招生壓力升高；然而在台中市，私立學校卻逆勢升溫，從私中、私小到私立幼兒園皆出現搶讀現象。日前西屯區一所私幼開放招生，甚至有家長半夜排隊卡位，也讓教育資源與階層差異再度浮上檯面。

從人口結構觀察，台中並未出現明顯衰退。民政局統計，近年新生兒數量在六都中大致維持第3至第4名，且2025年移入人口較前一年增加約8000人，社會增加率居全台之冠，主要來自彰化縣、新北市、南投縣、台北市及高雄市等地，人口持續移入，也牽動學校設點與招生布局。

過去台中私校多集中在北屯區，近年隨著重劃區發展與人口南移，南台中成為新戰場，包括多家知名幼兒園與實驗教育機構陸續進駐七期與單元二。甚至有幼兒園結束營運後，隨即由私校體系接手改設新校區，並大動作舉辦招生說明會，搶攻新興家庭客群。

其中，進駐南七期的哈克尼斯國際實驗教育機構因教學模式特殊，在家長圈掀起討論。該校引進源自Phillips Exeter Academy的「哈克尼斯教學法」，採圓桌討論形式，強調學生之間的對話與思辨。即使部分家長子女仍在幼兒園階段，也提前登記排隊卡位，顯示競爭提前化。

校方表示，目前規劃小班制教學，每班15人，採雙導師制度，由中外籍教師共同授課，營造雙語學習環境，師生比達1比7.5，並透過討論式教學培養學生表達力與問題解決能力。校內亦建置約5000冊藏書，強化閱讀與思辨基礎，試圖打造不同於傳統填鴨式教育的學習場域。

教育界人士分析，少子化使每個孩子更被重視，家長對教育品質與未來競爭力的投入也隨之提高。在雙薪與中高收入家庭比例增加下，雙語環境、國際課程與全日照顧成為選校關鍵，私立幼兒園與私校提供的延托、才藝與銜接課程，讓不少家長傾向一路「直升」體系，進而帶動「考私中」風氣持續升溫。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

《乩身》白髮小鬼童星身份曝光！　「奪金鐘獎」上台感言笑翻全場

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

吳慷仁陸片演變態封神！　「一秒變臉演技」微博全讚爆：看到後背發涼

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

草爺曝「科學盡頭是玄學」　揭神行盃第三屆移師高雄

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

全台首間「科學園區內醫院」擴大規模　商場、美食廣場動土

泰安隱世美食深藏山林彎道間！老三合院享用炭燒客家銅鍋

統一獅11、12日一口氣引退兩號碼　進場紀念幣及報刊搶先收藏

媽領百萬勞退幫買房！兒「真實反應」太殘酷　一票人爆心酸

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

旅館員工「看見屍體」怪老闆求償10萬敗訴

旅館員工「看見屍體」怪老闆求償10萬敗訴

台中市逢甲商圈某旅館的何姓前員工指控遭老闆跟同事霸凌，甚至旅館發生命案時，讓自己獨自進入房間看屍體，請求10萬賠償。老闆林男反駁，認為何男有多次工作態度不佳，要求均無不妥，也無法預知命案。法院也認同老闆，認為難以預見，判何敗訴。

豪宅物管進化！AI 2.0時代來臨　機器人成新日常

豪宅物管進化！AI 2.0時代來臨　機器人成新日常

動漫迷暴動！300攤位進駐台中展館搶攻商機

動漫迷暴動！300攤位進駐台中展館搶攻商機

嫖客完事突喊「我是警察」遭抓包

嫖客完事突喊「我是警察」遭抓包

國小生恐嚇引爆家長大戰　法院判賠

國小生恐嚇引爆家長大戰　法院判賠

關鍵字：

台中教育少子化私立學校哈克尼斯教學

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面