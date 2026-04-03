掃墓不只誠心還要安全　南消北門創意科技宣導吸睛

記者林東良／台南報導

清明時節將至，為防範林野火災發生，台南市政府消防局第三救災救護大隊北門消防分隊結合北門區公所，於轄區主要墓園出入口架設大型液晶電視，播放防火宣導影片，透過科技化方式強化掃墓安全觀念，消防人員幽默表示，此次宣導是「給祖先看，也給子孫看」，希望讓先人安息、後人安心。

消防局指出，過往多以懸掛布條、發放宣導單方式進行提醒，今年則首度導入大螢幕播放影音宣導，結合聲光效果與現場人員解說示範，吸引民眾目光，特別是年輕族群，提升宣導效果。

市長黃偉哲表示，北門區以科技結合傳統祭祖文化，是創新且具教育意義的作法。市府近年推動「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，呼籲民眾減少焚燒行為，不僅降低環境負擔，也能有效預防火災發生。他也提醒民眾，祭祖表達心意之餘，更要注意用火安全，「祖先保佑子孫平安，子孫也要守護祖先安寧」。

消防局長楊宗林指出，清明期間風勢較大，加上焚燒雜草與紙錢，容易引發林野火警，增加消防人員救災負擔。強調祭祖重在心意，維護環境安全才是對先人最大的尊重。

第三大隊長鄭誌峰也再次呼籲民眾遵守「四不一要」原則，包括「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂放爆竹、不燃燒紙錢」，並「要記得熄滅火種」，祭祀完畢務必澆熄餘火再離開，避免釀災。

消防局表示，北門區公墓歷史悠久，掃墓人潮眾多，此次透過科技宣導結合傳統習俗，讓防災觀念更深入人心，期盼打造安全、平安的清明祭祖環境。