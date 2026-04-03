韓國瑜籲朝野讓步速審總預算　總統府樂見：盼立院盡速通過

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案已218天未審，立法院長韓國瑜表態，要朝野正視國家發展，對於總預算、特別預算，立法院宜儘速審議、落實監督，為國人同胞的納稅錢把關。對此，總統府發言人郭雅慧今（3日）受訪表示，樂見韓院長願意負起責任，帶領國會善盡憲政責任，朝野早一天完成總預算審查，政府也早一天有實力因應國際變局。

總統府發言人郭雅慧說，國人現在最關心的，是中東爆發的軍事衝突對全球造成重大影響，石化能源的供應、物價物資的穩定，以及連帶的各種經濟風險，這些都需要政府全面因應，所以相關的總預算是當務之急、迫在眉睫。

但郭雅慧提到，而現實的情況是，總預算送進立法院躺了7個多月，現在2026年已經過了4分之1，行政院也已經在編列明年度的總預算，相關動作不能再卡下去，「我們樂見韓院長願意負起責任，帶領國會善盡憲政責任」。

郭雅慧呼籲，這事情確實有急迫性，希望讓政府能因應國際局勢相關變化，早一天完成總預算審查，政府也早一天有實力因應國際變局。

另外，針對國民黨主席鄭麗文將訪中，郭雅慧表示，總統一向支持兩岸之間能友善，基於不設政治前提進行交流，任何的交流也希望降低區域緊張、促進理解。

郭雅慧提醒，中共至今仍持續對台灣是軍機繞台、飛彈侵擾，也在外交上對台灣進行打壓，在這樣的情況下，任何政治人物到中國進行交流，都期待能真正反映台灣的主流民意，希望能呼籲中國停止軍機繞台這些軍事騷擾，同時也要呼籲，能正視中華民國存在的事實，以及尊重台灣人民希望追求自由民主的生活方式。

另外，郭雅慧也再度呼籲，希望國民黨再出發之前，能完成總預算和國防特別條例的審查，當然政黨之間立場可以不一樣，不過政黨利益之前應該先考慮的是國家利益，希望朝野協力讓國家前進，也希望國防特別條例、特別預算還有總預算，不要再擋了，能儘速完成審查。