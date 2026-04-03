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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

低調跑行程、重整人脈網　李四川「做事型」選戰布局逐步成形

▲▼代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川，20日在地方民代及廟方人員的陪同下參拜中和廣濟宮、福和宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨正式徵召前台北市副市長李四川參選2026新北市長後，選戰布局逐步成形。相較於過往以工程專業見長的行政官形象，李四川此次轉戰選舉，不僅面臨政治攻防考驗，也必須在短時間內建立完整競選架構與論述主軸。藍營人士指出，整體選戰策略正朝「穩健整合、深耕基層、務實政策」三大方向推進；在人事布局上，則結合新北市府與黨中央體系人脈，形成具「朱侯系統」色彩的幕僚團隊，延續既有治理風格。

距離年底選舉尚有一段時間，但李四川被徵召後並未停下腳步。在陸戰布局上，目前採取低調但密集的方式推進，少有高曝光行程，多以不公開形式深入基層，走訪里長、地方社團與各類組織，強調「現場面對問題、即時回應需求」。藍營人士分析，此舉一方面可避免過早陷入政治對抗，另一方面也有助於累積基層信任。

近李人士透露，李四川在第一線接觸中，對於地方反映問題多能提出具體回應，強調可行性與執行力，試圖讓基層感受到其「做得到」的特質。此外，也積極與各區議員合作，透過「母雞帶小雞」模式串聯地方行程與議題，結合在地需求強化組織動能，逐步累積支持基礎。

至於空戰與文宣操作，李四川目前的人設設定就是以「做事的人」為主。藍營人士指出，這樣的形象並非刻意包裝，而是長年累積的結果。李四川歷任高雄、新北、台北市副市長，長期處理工程與市政建設，外界對其普遍印象即是務實、能解決問題。

針對政策鋪陳上，近李人士表示，李四川也是延續「做事的人」這樣的路線，從民生議題切入，包括夜訪淡江大橋了解風切聲問題、關注老宅增設電梯需求、提出「校校有公托」、鼓勵企業設置托育設施，以及推動免費營養午餐等。相關政策多來自第一線民眾反映，強調可行性與執行力，試圖建立「與民眾站在一起」的形象。

該人士進一步分析，這樣的路線也與主要對手形成區隔。相較於偏向補助與資源分配的政策思維，李四川強調從源頭解決問題，認為「給錢是最容易的，真正困難的是前端處理與制度改善」。因此，其政策主軸不僅在於資源投入，更在於如何讓問題被真正解決，展現治理能力。

至於團隊部分，目前已有三名具「朱侯背景」的重要幕僚到位。包括目前新北市副秘書長張其強。張其強因具備歷任新北市府與黨職經驗，被視為對接黨中央與地方系統的重要窗口，主要負責新聞輿情與媒體操作。在選戰初期，如何穩定外界觀感、掌握議題節奏，張其強的角色顯得關鍵。

而宋自強則偏重政策面，過去與李四川長期共事，熟悉其行政風格與決策邏輯，負責政策規劃與議題發想，被視為「幕後智囊」。在選戰逐漸升溫之際，如何將工程治理經驗轉化為具吸引力的政策論述，將是其主要任務。

至於曾任民政局長的江俊霆，則強項在地方組織經營。其熟稔新北基層社團與里長系統，加上黨務歷練，具備整合地方人脈的能力。未來也將結合國民黨主席任內的新媒體資源，補強李四川在數位與網路戰的能量。整體來看，這樣的團隊配置，呈現出「行政經驗＋組織動員＋媒體操作」三軸並行的架構。

整體來看，李四川目前的選戰策略，試圖以務實治理取代高強度政治對抗，並透過基層經營與政策論述，逐步擴大中間選民與年輕族群的支持。競辦人士表示，隨著選戰逐漸升溫，在維持「做事型」形象的同時，提升能見度與議題主導權，相當重要，期待「一起做事」為核心的選戰路線，能轉化為選票動能，盼「治理能力」能取代「政治對抗」，重新塑造品牌形象。

▲▼代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川，20日在地方民代及廟方人員的陪同下參拜中和廣濟宮、福和宮。（圖／記者湯興漢攝）

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