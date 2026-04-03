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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄楠梓民宅火警　清理火場驚見廚房躺一具焦屍

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防人員進行火場清理時，發現一具焦屍 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區大學29街一棟民宅，今天(3日)下午一點多傳出火警，消防隊迅速將火勢撲滅，不過卻在廚房發現一具焦屍，現在警方正在調查釐清死者身分。

初步掌握，這起火警第一時間通報是沒有人員傷亡，因為鄰居表示有一名87歲的阿嬤已經外出，但在進行火場清理時，卻在廚房發現一具焦屍，現在不排除死者就是民宅住戶，是於死者是否為鄰居所說的87歲阿嬤，有待警方進一步調查，並釐清相關死因，而火場鑑識人員也在調查起火原因。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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