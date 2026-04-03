陸男子誤食魚刺竟卡在肛門　兩端刺入組織只能動手術取出

▲一根約3.5公分的魚刺經食道進入人體，最終卻卡在肛門。（圖／翻攝河南都市頻道）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名劉姓男子晚餐時誤食魚刺，簡單吞嚥饅頭及喝幾口醋後，喉嚨的不適感便消除，原以為已經處理完善，沒想到魚刺竟卡在肛門內，得透過手術才能順利取出。醫師提醒，誤吞魚刺切勿自行處理，應儘早就醫，以免刺破組織造成體內感染。

《河南都市頻道》報導，近日，鄭州人民醫院公開一件病例，45歲的劉先生晚飯時，不慎將一根魚刺卡在喉嚨。劉先生吞了好幾口饅頭，灌了幾口醋，喉嚨裡扎人的感覺消失，劉先生以為沒事了。

數日後，劉先生開始出現腹部不適，第4天更出現明顯刺痛，尤其在坐下或排便時加劇，用手摸還能摸出硬物感，遂緊急前往醫院檢查。

經診斷，一根長約3.5公分的魚刺橫向卡在肛管黏膜內，且兩端已刺入組織，其中一端接近血管，最終，醫師透過微創手術將魚刺取出，過程約20分鐘。

主治醫師張勝威表示，魚刺進入消化道後會隨食物移動，途中可能卡在食道、腸道等狹窄處，甚至刺穿組織引發感染，該案例中，魚刺一路通過消化道，最終卡在肛管位置。

醫師也提醒，誤吞魚刺後常見的錯誤處理方式包括吞飯糰、喝醋或催吐，這些做法不僅無助排出魚刺，反而可能使其刺得更深，增加風險，建議應儘速就醫處理。