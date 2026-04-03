馬克宏邀「李在明參加G7峰會」！　韓法聯手保障荷莫茲航行自由

▲馬克宏夫婦出訪南韓，與李在明夫婦會面。（圖／X／Emmanuel Macron）



記者王佩翊／編譯

南韓總統李在明3日於青瓦台與到訪的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行韓法高峰會談。面對當前延燒的中東戰火，兩國領導人達成高度共識，宣示將共同致力於確保中東石油命脈「荷莫茲海峽」的安全航行，並在核能、半導體及人工智慧（AI）等領域展開戰略合作，迎接兩國建交140週年的「新未來」。

抗衡中東戰爭衝擊！韓法強化能源與安保合作

李在明在共同記者會上指出，此次會談深入討論了中東局勢對全球經濟與能源供應造成的危機。他強調，「我與馬克宏總統同意分享政策經驗與策略，共同應對中東戰爭造成的經濟與能源危機，並確認了維護荷莫茲海峽海上運輸安全路徑的意志。」

此外，兩國決定擴大在核能、海上風電等領域的合作，特別是南韓水力原子力（KHNP）與法國能源巨頭Orano、Framatome簽署MOU，將為南韓核電廠提供穩定的燃料供應，並計畫聯手進軍全球核電市場。

經濟交流再進化！2030年貿易額挑戰200億美元

在經貿方面，李在明對2025年韓法雙邊貿易額達到150億美元（約新台幣4792億元）的歷史新高表示肯定，但他也展現強大雄心，宣稱將在2030年達成200億美元（約新台幣6390億元）的目標。同時，對於法國液化空氣集團（Air Liquide）2025年在韓投資35億美元（約新台幣1118億元）表示高度評價，期待未來10年兩國企業帶來的就業規模能從現有的4萬人翻倍至8萬人。

馬克龍引述韓江名言：韓法友誼如「連心金絲」

在隨後的國賓午宴上，馬克宏感性地引述了諾貝爾文學獎得主、南韓作家韓江的作品，將兩國140年的友好關係形容為「連結心靈的金絲」。他指出，這條金絲不僅連結了過去數十年的能源與半導體合作，未來更將延伸至AI與量子科技領域。馬克宏甚至現場大秀韓語，高喊「謝謝」與「為了（乾杯）」，獲得在場貴賓熱烈掌聲。

重量級賓客雲集！全智賢、Stray Kids與五大財閥助陣

這場外交盛會也展現了韓國強大的政經實力。午宴名單星光熠熠，除了三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣等五大財閥掌門人悉數到場外，知名演員全智賢、超人氣男團Stray Kids，以及前聯合國秘書長潘基文等文化政界名人皆出席祝賀，充分體現兩國在文化藝術與高科技產業的緊密交流。

馬克宏親邀李在明出席6月G7峰會

值得注意的是，馬克宏在會中正式邀請李在明出席今年6月在法國埃維昂（Evian）舉行的七大工業國組織（G7）首腦會議。作為輪值主席國，法國期待南韓能為解決國際經濟失衡問題貢獻智慧。李在明則承諾將致力於重啟南北韓對話與和平共榮，並對法國一貫支持南韓的朝鮮半島政策表示感謝。