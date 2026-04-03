旅館命案員工進房「看見屍體」告老闆同事霸凌　求償10萬敗訴

▲台中某旅館先前發生命案，員工何男告老闆害自己看到屍體，求償10萬敗訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈某旅館的何姓前員工指控遭老闆跟同事霸凌，甚至旅館發生命案時，讓自己獨自進入房間看屍體，請求10萬賠償。老闆林男反駁，認為何男有多次工作態度不佳，要求均無不妥，也無法預知命案。法院也認同老闆，認為難以預見，判何敗訴。

何姓員工主張，於受僱期間遭林姓老闆被迫使用特休、資遣費無明細、未給謀職假薪資、上班不能使用手機與電腦查資料、加班費只可補休，並且強扣年終3千元。何還認為，同事偷拍自己的照片交給主管，又於協談時連續3小時不能上廁所，甚至開會被迫要坐主管旁邊。

何姓員工也認為，旅館發生命案時，讓自己一個早班櫃台人員去現場，還看到屍體，因此身心受創甚鉅，精神上受有損失，且認為公司對自己職場霸凌，請求10萬元精神慰撫金。

林姓老闆則說，何男工作態度不佳，且屢勸不聽，才會被主管跟同事糾正，約談溝通是正常指導，也沒有不准上廁所。公司重視員工身心健康，若有需要病假可依規請假。至於旅館內發生命案，是因房客遲遲未退房，才請何男去按門鈴，不知房客死亡，是無法預知的情況，並否認職場霸凌。

台中地院說，何男就主張無法提供舉證，依照員工請假單、資遣表試算表、檢討報告書，也無法認定有何男主張之情事。又，旅館內發生突發意外，也非林姓老闆能預見，難認定有過失，至於提出之重大傷病審查通知書，也無法認定有因果關係，因此駁回請求。