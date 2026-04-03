陸「殯葬專業」人才荒　「畢業即就業」捨棄辦公室改進殯儀館

▲大陸「殯葬專業」爆人才荒，河南洛陽出現各大陵園進校園「搶專業畢業人才」。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸青年失業率備受關注之下，過去被視為禁忌的行業卻逆勢突圍，成為學生就業市場新選擇。河南洛陽商業職業學院殯葬專業的學生還沒畢業，已經被各大陵園、殯儀機構預定就業人才。這股「殯葬就業潮」反映出大陸年輕一代對死亡觀念的轉變，不再視為不吉利，反而看中該行業服務的純粹性與穩定性，不僅解決了個人生計，更讓傳統殯葬業從「粗放式管理」邁向專業化。

陸媒《大河報洛陽新聞》報導，故事主角是就讀河南洛陽商業職業學院大二學生張明雨，當天忙著在一座墓園的樹葬儀式現場，熟練地穿梭於園區。

身為陵園服務與管理專業的學生，實習內容涵蓋葬禮主持、代客祭掃及園區整理。隨著大陸殯葬產業轉型，這類過去被視為禁忌的「冷門專業」如今成了就業市場的香餑餑。

校方透露，殯葬專業人才目前處於「極度」短缺狀態，學生還沒畢業就有不少單位提前來「搶人」，實現了畢業即就業的亮眼成績。

張明雨坦言，當初選擇這項專業時，家裡曾覺得不吉利而反對，經過溝通才獲得支持。本身帶有輕度「社恐」特質的她認為，殯葬業是一個很純粹的行業。張明雨表示，「用心做好服務，家屬能感受到，逝者也能得到尊重。不需要太多寒暄和社交，踏實做事就行。」

▲不再恐懼死亡！陸大學生躺實訓台練習「遺體穿衣」，專業化、人性化取代殯葬舊陋習。（圖／翻攝 極目新聞）

這種對於職業的新型認知，正逐漸在年輕一代中擴散。對於他們而言，這不僅是一份工作，更是對生命最後尊嚴的守護。

在洛陽商業職業學院的殯葬專業實訓課上，大一學生李爽經歷了一次特殊體驗。他親自模擬逝者躺在實訓台上，讓同學練習給遺體穿衣。

李爽表示，「第一次躺在那的時候，心裡還有點發毛。但想著能幫同學練習，也能讓自己職業脫敏，就咬牙堅持了。」

身為現代殯葬技術與管理專業的學生，李爽深知給遺體穿衣並非易事，必須講究禮儀、手法以及對逝者的絕對尊重。校方介紹，作為洛陽唯一開設殯葬專業的高校，課程設計極為全面。理論課包括中國殯葬簡史、殯葬文化學；實訓課則涵蓋殯葬司儀主持、遺體收殮、現代遺體防腐及整容技術等核心內容。

殯葬專業在就業市場的表現出奇優異。校方教師介紹，目前行業急需受過系統專業教育的年輕力量加入。由於人才短缺，學生完全不存在找不到工作的情況，甚至在畢業前就已被各大陵園、殯儀服務機構預定一空。

隨著大陸社會觀念進步，過去搶遺體、搶殯葬陋習逐漸被淘汰。大眾對殯葬服務的品質要求提升，帶動了專業人才的需求。洛陽這群大學生的選擇，不僅解決了個人就業，也為傳統行業注入了專業與人性化的新氣象。

▼ 河南高校開設殯葬專業，課程包括遺體收殮、遺體防腐整容。（圖／翻攝 極目新聞）