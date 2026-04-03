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伊朗前外長拋停戰條件！　「主動限制核計畫」換美全面解除制裁

▲▼伊朗外交部長札瑞夫（Mohammad Javad Zarif） 。（圖／路透）

▲伊朗前外交部長札瑞夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗前外交部長札瑞夫（Mohammad Javad Zarif）3日在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文，提出停火條件，建議德黑蘭將鈾濃縮程度降至3.67%以下，並開放荷莫茲海峽，換取美國全面解除制裁。

札瑞夫撰文寫道，伊朗在這場戰爭中「顯然占有優勢」，但認為德黑蘭應提出限制自身核計畫，並重新開放荷莫茲海峽，以換取美方解除所有制裁，「華府以前不會接受這樣的條件，但現在也許會。」

《美聯社》指出，札瑞夫曾主導2015年核協議談判，目前雖無正式官職，但曾大力協助改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）當選，不可能在政府高層不同意的情況下發表這篇文章。

他還建議邀請中國及俄羅斯參與，在區域內設立單一鈾濃縮設施，伊朗將把所有濃縮材料與設備移至該處。此外，他提議華府與德黑蘭互設利益代表處、恢復領事服務，兩國自1980年美國前總統卡特因人質危機斷絕外交關係至今已逾40年。

不過他也批評，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）對地緣政治與核技術「一無所知」。川普對此尚未回應，目前則持續堅持伊朗必須完全停止鈾濃縮。

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關鍵字：

伊朗核協議鈾濃縮制裁外交

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