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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行為嚴重違紀！民眾黨9日開中評會　不排除直接投票除名李貞秀

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀日前因直播脫序言行引發黨內不滿，不少黨公職跳出來要她知所進退；今（3日）更傳出，李是高虹安涉貪案的檢舉人之一，形同窩裡反的行為在任何政黨都是大忌，也讓中評會更有理由開鍘。根據規劃，中評會下一次開會時間為4月9日，考量李的行為已超出黨內「紀律評議裁決準則」第22條規定，屆時不排除直接循第36條規定，以投票方式對李貞秀做出除名處分。

李貞秀進入立法院後，對民眾黨來說宛如拿在手中的手榴彈，但何時拔除插銷、何時鬆開保險桿的操控權都不在掌控中。先是因為陸配參政權的問題，與民進黨陷入泥巴戰難以脫身，李個人形象又非好到能博取社會同情，甚至黨內支持者都難以支持，等於民眾黨越挺越扣分。

此外，李貞秀個人連連失言，具名檢舉信早就如雪片般飛至，後續烏龍爆料700萬一事更徹底點燃小草的怒火，連黨內公職人員都看不下去，紛紛跳出來要她知所進退。據了解，李貞秀在3月30日的中評會中態度強硬，面對中評委希望她知所進退自行下台，李都堅稱「不可能」，甚至威脅若要除名她的話將一狀告上法院，這讓中評會當天不得不以「還要後續討論」作結。

如今更傳出，李貞秀就是當初高虹安貪污案的檢舉人，恐不只能力有問題，個人誠信更被打上問號。地方盛傳，高案的起訴書就有附上李貞秀擔任「內部吹哨者」的檢舉信，此事若屬實，確實給中評會充分理由開鍘李。

根據民眾黨「紀律評議裁決準則」第22條規定，「擅自於社群媒體直接做不實之人身攻擊黨員或民眾黨，致相對人名譽受損者，應予停權2年以下處分」。另外，第36條也規定，「黨員其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中評會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，應予除名以下處分」。

事實上，李貞秀的強硬態度，反而讓中評會能更無罣礙的處理她人事問題，尤其在中評會上反過來威脅，更是觸犯政黨倫理大忌。據了解，考量李貞秀的行為已超出第22條規定，中評會屆時不排除會直接動用36條規定，以投票方式直接做出除名處分。

針對相關爭議，李貞秀今突在臉書發文表示「敬畏上帝，盡忠職守，好人一生平安」，頗耐人尋味。但在李發文1小時後，其辦公室幕僚則在媒體群組說明，「各位媒體先進，午安，委員臉書一則，針對近日國際戰事紛擾表示，願好人一生平安，提供媒體參考」，間接排除是對黨內爭議回應。

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