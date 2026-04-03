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對美農產品不課SSG關稅　陳駿季：「影響有限」他國照樣加徵

▲▼為避免產銷失衡，農業部長陳駿季今（4日）宣布，預計今年下半擴大宣導種植登記制度，明年試行，最快2028年上路，農業部建立的資料庫已涵蓋7到8成種植資訊。另希望今年底前完成農業基本法立法並送到行政院。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳駿季今天表示，仍會對其他國家加徵SSG關稅。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣承諾對美國農產品不加徵SSG關稅，外傳恐嚴重影響台灣農業，甚至滅農。農業部長陳駿季今（3日）表示，這是不實說法，政府仍會對其他國家加徵SSG關稅，而且美國農產品過往進口量非常小，雞肉進口也會加徵1/3關稅，且總統也宣布編列300億農安基金，對可能受影響產業做系統性的協助。

由農業部主辦的「凱道農玩節」，今起在凱達格蘭大道及總統府前北廣場登場，今年活動以「台灣農產 唯一選擇」為核心，將東台灣的稻草地景藝術、54攤小農市集及大型蔬果迷宮移師凱道，希望讓大小朋友共同參與農事手作，在體驗中認識農業、在生活中感謝農民。

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不過，由於台灣承諾對美國農產品不加徵「特別防衛措施」（SSG）關稅，外界擔憂可能影響台灣農業。農業部長陳駿季接受媒體聯訪時強調，這是一個非常不實、也不負責任的說法，因為所有對美貿易對等關稅談判過程中，對於開放農產品進口，農業部都非常嚴謹。他說，雖然對美國農產品不徵收 SSG（關稅），但對其他國家還是會徵收，這是非常重要的關鍵。

陳駿季進一步指出，雖然對美不徵收SSG關稅，但美國進口農產品，一定要先跟其他國競爭，競爭過後才進到關稅配額，在這個機制下，還是一樣有高關稅，配額外的高關稅必須要去支付，支付完後才會進到SSG的啟動。

陳駿季說明，根據以往資料，美國農產品進口量非常小，像大蒜跟紅豆幾乎沒什麼進口，雞肉部分雖然沒有 TRQ（關稅配額），但是SSG加徵1/3的關稅，換算每公斤大概兩塊多，就整個農產品來講，所占金額其實是可被接受，農業部評估不太會影響到國產雞肉。

外傳對美國不課徵SSG會導致台灣滅農，陳駿季強調，台灣農業絕對有它的韌性，農業部會秉持對於各個產品的精準掌握來協助農業，更何況賴總統也宣布編列300億農安基金，對於可能受影響的產業給予系統性協助，讓我們產業更升級。

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