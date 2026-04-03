花蓮議會通過「普發5萬」一年多　縣府嗆「沒錢」取消議員提案

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣政府去年超徵1億3594萬元，加上財劃法修法後預算大增，花蓮縣議員胡仁順指出，縣府預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，「中央給的161億加超徵1億3594萬請花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人51698元」。該提案也在議會通過一年多，但花蓮縣府擱置至今。胡仁順今（3日）表示，不要發五萬沒關係，那一萬？五千？沒有。不要現金也沒關係，「錢留花蓮」要發花蓮消費券也可以。也沒有。縣府一句「沒有錢」、一句「不符合法源」，直接取消議員提案。

胡仁順指出，普發五萬的提案已經通過一年多了。傅崐萁承諾的普發一萬早就領完了，花蓮大發財的錢也來了，但縣府始終否決普發。現在的花蓮，公務與工程能量並不足以負擔這樣突然暴增的預算，所以不會看到有什麼大建設。今年新增的總預算，就是拿來發。

胡仁順表示，法源先不用講，嘉義都發六千了。縣府說沒錢，但他新增很多福利：「包括擴大65歲長者老人假牙補助、擴大65歲長者健保補助、調升重陽敬老禮金1000元、調升敬老愛心計程車、調升準公共友善托育獎勵金2500-5000元、新增孕婦RSV疫苗補助、新增低收、中低、經濟弱勢老人及身障者專案補助、銀髮健身俱樂部設置、青年創業補助、青年實習補助、產業海外參展等新措施，皆需預算支持方能落實」。

胡仁順指出，產業與創業，問題不在沒有補助，而是沒有消費。花蓮的大環境極差，多數觀光客過蘇花後直奔台東，「走過、路過、只有經過」，「關光大縣」急需補助的不是開業，而是讓現有的產業活下去。

胡仁順表示，養孩子最辛苦的，不是已經有補助的學校學費與托育費，而是補習、安親、才藝體育學費、用品費。甚至縣長不知道的是：花蓮高中學子到外地大學面試，所需的費用遠高於其它縣市！導致許多學生必須放棄一些面試機會，是許多家長與孩子的痛！長輩領普發金，可以裝假牙、可以繳健保、也可以買營養品或輔具，為什麼一定要被綁在某件事上？

胡仁順質疑，縣府這些福利補助，只有特定族群可以領受。但這些兢兢業業的中年夾心餅乾不值得被補助嗎？一位單身青年不值得被補助嗎？一位努力賺錢養家、收入剛好打平的家長，不值得被補助嗎？普發的錢不會進到我的口袋，它是全縣民共享、經濟是全縣流動。不普發，這些福利只有特定族群使用，甚至拿來綁樁，只有特定團體可用。

對於縣府說法，胡仁順表示，現在，這些福利甚至變成縣府拿來施壓議會、到處謾罵議員的工具。縣長這麼愛民的話，到底要不要發？