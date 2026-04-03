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陸官媒連3天頭版駁斥經濟下滑　曬開局成績單：宏觀治理效能顯著

▲▼經濟發展，經濟，人才，打拚。（圖／視覺中國）

▲大陸官媒《經濟日報》連續三天頭版頭條發文，今3日刊文駁斥「中國經濟治理失效論」。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《經濟日報》連續三天在頭版頭條發表重磅文章，駁斥外界炒作經濟疲軟下滑。今(3)日文章指出，數據顯示，今年前2個月大陸CPI同比上漲0.8%，2月份漲幅更創近3年新高；外貿進出口達7.73萬億元，同比增長18.3%；高技術製造業增加值也增長13.1%。這一系列上揚曲線證明大陸經濟起步有力。面對複雜嚴峻的國內外環境，大陸官方透過發展規劃引領預期、宏觀政策平滑週期以及制度建設補齊短板，展現出強大的治理彈性與成長確定性。

大陸官媒《經濟日報》報連續第三天在頭版重要位置刊發評論員文章，駁斥外媒炒作的涉中國經濟負面預測。評論員1日在頭版刊發文章《駁『中國衝擊論」』》，文章指出，「中國衝擊論」背後是西方的焦慮感，渲染「中國衝擊論」，掩蓋不了當前貿易保護主義阻礙世界經濟發展的事實。

隔天2日，頭版刊出評論員文章《駁『中國經濟失速論』》，該文稱，行穩致遠的戰略從容與應對智慧，不斷刷新中國經濟向新向優坐標，也讓關於中國經濟「失速」的聲音啞火。

今3日在頭版頭條重磅文章《「中國經濟治理失效論」》，駁斥外界炒作「中國經濟治理失效論」。內文首先列舉數據，大陸今年前2個月，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.8%，呈現溫和回升態勢，2月份CPI同比上漲1.3%、漲幅創近3年新高；貨物貿易進出口總值7.73萬億元，同比增長18.3%；規模以上高技術製造業增加值同比增長13.1%，數字產品製造業增加值增長8.8%，都明顯快於工業整體增速。

該文表示，系列關鍵性指標拉出的上揚曲線充分證明，起步有力、開局良好。外界也質疑，今年1月至2月主要宏觀經濟數據發佈前，不少市場機構對主要指標的預測分歧較大，必須當前大陸國內外環境的複雜嚴峻，深深牽動經濟運行各類問題。

首先，以五年為座標審視大陸經濟，能看見堅定的發展方向。從「一五」到「十五五」，大陸的發展絕非「腳踩西瓜皮，滑到哪裡算哪裡」，而是錨定現代化目標，一張藍圖繪到底。規劃一經通過即具備剛性約束，確保政策預期清晰穩定，成為市場環境的底氣所在。

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲拒絕「腳踩西瓜皮」式發展！大陸官方嚴守五年規劃與法治化銜接，築牢高品質發展根基。（圖／視覺中國）

面對發展中的風雨，該文表示，大陸宏觀經濟治理強調工具與組合的創新。透過加大逆週期和跨週期調節力度，及時熨平短期波動，並兼顧中長期結構性問題。

舉例，今年年初，大陸人民銀行發布結構性貨幣政策調整，單設1萬億元民營企業再貸款；財政部則推出中小微企業及個人消費貸款貼息。赤字率擬按4%左右安排，赤字規模達5.89兆元以提振總需求。一般公共預算支出規模首次達到30兆元，並擬發行1.3兆元超長期特別國債與4.4兆元地方政府專項債，將資源精準引導至「人工智能+」等戰略領域。（單位，人民幣，同下）

破解有效需求不足是當前核心任務。政策焦點落在創造就業與提升社保福利，減少預防性儲蓄，讓民眾敢於消費。大陸同步推進財稅體制改革、農業轉移人口市民化及放寬服務業准入，形成擴大內需的長效機制。

數據顯示成效顯，前2個月社會消費品零售總額同比增長2.8%，服務零售額增長5.6%；固定資產投資同比增長1.8%，由去年的下降3.8%實現「由降轉增」。內需主動力強勁，說明政策支持與改革創新正取得實質進展。

近年來，大陸方面面對國內外環境的深刻複雜變化，宏觀經濟治理體系體現出在極端外部衝擊下的調節彈性，以及內部動能轉化所釋放的成長確定性。讀懂了這樣的邏輯，正視中國經濟向新向優的發展現實，那些外媒炒作的所謂「中國經濟治理失效」的錯誤論點，也就不攻自破了。

該文最後指出，「一些人不能接受國際力量對比的歷史性變化，還會拋出沒有任何事實依據的論調混淆視聽，苦撐行將就木的霸道規則和霸權秩序。」

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大陸經濟數據駁斥治理失效.

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