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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊速審總預算、藍黨團要延後協商　綠委：一黨分飾多角搞詐騙

▲▼民進黨立委吳思瑤質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤痛批國民黨「演很大」，一黨分飾多角。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

《國防特別條例》草案已完成委員會初審，所有條文保留朝野協商，原定4月9日進行黨團協商，昨晚國民黨團突然發函，要求將協商延後至4月15日或16日。綠委吳思瑤今（3日）砲轟國民黨，只會包牌、演很大，一方面韓國瑜、江啟臣要求立院盡速審議總預算，另一方面黨團卻要求軍購協商延期，「鄭習會」還沒上路，國民黨已原形畢露，這場政治詐騙大戲，一黨分飾多角。

吳思瑤批評，同一天兩件事，一起看清楚。第一、國民黨團丟出風向球，4月10日讓總預算付委，韓國瑜江啟臣接力「立院宜儘速審議」，拿放行總預算來討好民意。第二、國民黨團發文，將原定4月9日進行軍購特別條例黨團協商延至4月15日、16日，就是怕壞了「習鄭會」，拿擋軍購去討好中國。

吳思瑤提醒，國民黨內近來路線嚴重分歧，軍購案「鄭麗文派3800億+N」VS.「盧秀燕派8000億～1兆」，讓人霧裡看花，很有戲。最大在野黨對軍購這般涉及國防安全乃至於外交戰略的大事，一再莫衷一是，實非國家之福。

吳思瑤直言，如果真是路線之爭，代表國民黨內仍有有志之士，還算有救；若完全是兩面手法，設局搞詐騙，國民黨就徹底沒救了，但昨天的兩大事，再一次驗證，對國民黨的信任始終撐不過24小時。

吳思瑤指出，拿總預算在台灣討拍，拿擋軍購向中國討好。總預算是交換人質，擋軍購才是交易標的。不管黑臉白臉，到中國終究會變臉，不論鷹派鴿派，國民黨終究是中國派。牛牽到北京，還是牛，「習鄭會」還沒上路，鄭麗文還沒到北京，國民黨就已經衣衫盡褪原形畢露。

對於國民黨態度髮夾彎，吳思瑤批評，這場政治詐騙大戲，一黨分飾多角。結局呼之欲出，交流是假，賣台是真。

▲國民黨主席鄭麗文、傅焜萁出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

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