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嘉義排水溝塞爆！高壓水槍被KO　答案曝光：竟是整間流動廁所

▲嘉義縣水上鄉排水溝中卡了一整座流動廁所。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣水上鄉排水溝中卡了一整座流動廁所。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣水上鄉排水溝出人驚景像，清潔隊昨(2)日接獲通報前往粗溪村清理淤塞時，竟發現卡在排水系統中的不是一般垃圾，而是一整座完整的流動廁所，導致水流完全無法通過。清潔人員費時清除後才恢復排水功能，鄉公所也呼籲民眾勿任意棄置大型廢棄物，以免影響防汛安全。

水上鄉公所指出，當天接獲村長通報排水溝嚴重堵塞，隨即派遣清溝車與人力前往處理，原以為僅是淤泥或大型雜物堆積，未料高壓水柱竟無法穿透阻塞物，清潔隊員下到溝內查看後，才驚見竟是一座完整的流動廁所卡在其中，情況相當罕見。清潔隊動員人力與機具，耗費一番功夫才順利將其移除，恢復排水順暢。

▲嘉義縣水上鄉排水溝中卡了一整座流動廁所。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄉長林緗亭表示，排水系統中出現如此大型物件令人震驚，所幸清潔隊即時處理，避免影響雨季排水功能。她也提醒，排水溝為防範淹水的重要設施，若隨意棄置大型物件，恐在豪雨期間造成積淹水風險，危及民眾生命財產安全。

至於流動廁所為何出現在排水溝內，鄉公所研判，可能是去年丹娜絲風災期間，強風吹倒建案工地暫置的流動廁所並將其移位，最終流入排水系統未被及時發現，才釀成此次堵塞，但實際原因仍待進一步釐清。鄉公所也再次呼籲，民眾若有大型廢棄物需處理，應依規定委託合法清運或聯繫清潔隊協助，切勿隨意棄置，違者將依《廢棄物清理法》辦理，以維護環境與公共安全。

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