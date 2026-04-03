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民雄金鑽鳳梨變「迷你果」誇張畫面曝　鄉長不捨允諾爭取救助

▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉作為全國知名鳳梨產區，近期卻因氣候異常、降雨嚴重不足面臨嚴峻考驗。由於持續乾旱，導致正值結果期的鳳梨出現植株萎靡、果實發育不良等「生長遲緩」現象。民雄鄉長林于玲今（2）日偕同農經課同仁深入鳳梨田區現勘，看著農民辛苦耕耘卻換來縮水的「迷你鳳梨」，感到十分憂心與不捨，承諾將全力爭取救助，做農民最堅實的後盾。

「雨再不掉下來，今年的心血真的要白費了！」現場農民指著乾枯的葉片無奈表示。往年此時應是鳳梨果實膨大、飽滿的關鍵期，但今年受限於水源短缺，果實普遍偏小，不僅賣相受損，更可能因品質不穩導致市場價值大打折扣。農民更反映，為了維持灌溉，必須投入更高昂的人力與水車成本，負擔沉重。

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▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）


鄉長林于玲在聽取基層心聲後強調，農業是民雄的命脈，面對氣候變遷帶來的衝擊，公所絕不會坐視不管。林鄉長指出，在彙整災情上報部分， 公所已派員加速查核受災面積與受損程度，將第一時間陳報中央與縣府，積極爭取啟動農業天然災害救助。在優化灌溉設施部分，將爭取加強田間灌溉設施的改善與水資源調度，協助農民提升抗旱韌性。在穩定農業產銷：方面，公所將持續追蹤氣候資訊，並與農政單位密切配合，協助農民在艱困環境中維持生產穩定。

▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）

民雄鄉公所表示，鳳梨產業不僅關係到在地農民的生計，更是民雄的品牌驕傲。鄉公所呼籲中央與相關單位能正視此波乾旱對南部農業的實質影響，簡化補助流程並提前部署因應措施。未來，公所也將持續關注氣候變化，陪伴農友共同挺過這場旱象考驗，維護民雄農業的永續發展。

▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 天公不作美！民雄鳳梨驚見「迷你果」 林于玲鄉長奔走產地爭取助農度難關 。（圖／民雄鄉公所提供）

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