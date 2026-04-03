下周開鍘李貞秀？　民眾黨回應：中評會審議中

▲民眾黨立委李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀日前因直播脫序言行引發黨內不滿，不少黨公職跳出來要她知所進退；今（3日）更傳出，李是高虹安涉貪案的檢舉人之一，形同窩裡反的行為恐讓她在黨內地位更加岌岌可危。對此，民眾黨發言人張彤說，「有關李貞秀委員的檢舉案，目前中評會也在審議中，對於後續相關裁處、有無違反黨紀規範，待審議結果出爐後，會進一步跟外界報告」。

曾擔任高虹安助理、捲入助理費案的王郁文，昨在臉書發文質疑，「卓冠廷明示按鈴人是林冠年，暗示真正檢舉人是另有其人，苗頭指向當時的林冠年競選總部發言人李貞秀」、 「李貞秀妳到底跟高辦跟民眾黨是有什麼仇？如果無冤無仇還可以一邊自稱民眾黨員一邊任意傷害別人，我實在不懂妳內心都沒有過一絲不安與愧疚嗎？還是妳的背後是林？林的背後是卓與他們的勢力？那這一連串的各種作為就說得通了」。

有媒體報導，民眾黨下周擬開鍘李貞秀，民眾黨發言人張彤表示，非常多黨員還有支持者呼籲所有黨公職都要用最高規格、最嚴格標準檢視自己的言行，不可以再有不當言論傷害黨的形象，這樣的建言黨中央都有收到，也非常重視。

張彤指出，相關檢舉案件一直以來都是交由獨立行使職權的中評會做後續審議，「有關李貞秀委員的檢舉案，目前中評會也在審議中，對於後續相關裁處、有無違反黨紀規範，待審議結果出爐後，會進一步跟外界報告」。