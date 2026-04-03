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社會 社會焦點 保障人權

維穩清明連假民生供應與價格穩定　北檢持續打擊不法囤積哄抬

▲▼聯合稽查小組至北市松山區、新店區稽查情形。（圖／台北地檢署）

▲聯合稽查小組至北市松山區稽查情形。（圖／台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署依據台灣高等檢察署指示，於清明節連假期間，仍持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」不中斷，並強化跨機關橫向聯繫機制。王俊力檢察長特指派查緝民生犯罪專組主任檢察官張靜薰、周芳怡隨時待命，針對異常價格波動或可疑囤積行為即時處理，必要時迅速啟動偵查作為，速查嚴辦。

北檢於3日上午，由主任檢察官張靜薰會同法務部調查局台北市調查處、台北市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府法務局及商業處等單位，聯合實地查訪台北市松山區某生活百貨商場，針對塑化製品零售端供貨情形與價格波動及上游廠商有無出貨延遲等情況，深入查核。稽查結果尚未發現有價格異常或囤積、哄抬等違法情形。

另北檢主任檢察官周芳怡亦於3日上午會同法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局刑事警察大隊、新店分局、新北市政府經濟發展局及消保官等單位，實地查訪新北市新店區某生活百貨，釐清就塑化製品等民生物資是否涉及囤積或不當哄抬價格等情事，確保價量穩定。經訪查結果，尚未發現有異常調漲價格或囤積、哄抬等不法情事。

北檢「查緝民生犯罪聯繫平台」後續仍將持續掌握監控市場供需及價格變動情形，一旦發現異常，將立即啟動快速打擊措施，以維護民生物資供應與價格穩定。

▼聯合稽查小組至新店區稽查。（圖／台北地檢署）

▲▼聯合稽查小組至北市松山區、新店區稽查情形。（圖／台北地檢署）

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