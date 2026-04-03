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清明連假首日南榮公墓湧人潮　謝國樑籲搭接駁車紓解車潮

▲清明連假首日南榮公墓湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清明連假首日南榮公墓湧人潮，謝國樑籲搭接駁車紓解車潮、落實防火祭祀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

清明連假首日，基隆市南榮公墓湧現大批掃墓人潮，市長謝國樑今（3日）上午前往墓區視察，關心祭祖民眾與現場執勤人員，並實地了解交通動線與便民服務措施。他呼籲市民多加利用免費接駁公車，減少私人車輛進入墓區，以紓解交通壅塞情形。

謝國樑現場發送瓶裝水與民眾互動，並感謝大家配合交通管制與相關措施。他表示，市府已提前完成各項應變部署，除持續優化接駁服務與動線規劃外，也提醒民眾落實環保祭祀與防火觀念，共同維護墓區整潔與公共安全。

▲清明連假首日南榮公墓湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市府指出，今年清明連假自4月3日至4月6日止，南榮公墓每日上午8時至下午3時實施交通管制，除配掛通行證車輛及墓區住戶外，其餘車輛一律禁止進入。市府同步規劃兩條免費中型巴士接駁路線，分別為「殯葬所入口往返火化場」及「殯葬所入口往返樹葬區（新墓區）」，建議民眾先停車後轉乘接駁車入園。

掃墓期間，園區內設置諮詢服務站，並提供免費飲用水、消防提水袋、垃圾子母車及樹葬區流動廁所等設施，提升民眾便利性。此外，消防局也派員進駐各公墓加強防火宣導，提醒民眾遵守「五不一要」原則，包括不以用火掃墓、不用火除草、不燃放爆竹、不焚燒紙錢、不亂丟菸蒂，以及要記得將垃圾帶走。現場亦備有簡易水袋，供祭拜後撲滅餘燼，降低山林火災風險。

市府感謝市民配合各項交通與祭祀措施，呼籲大家在慎終追遠之際，共同維護環境整潔與公共安全，讓清明祭祖過程更加安全、有序。

▲清明連假首日南榮公墓湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清明連假首日南榮公墓湧人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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