89歲奶奶化身「蜘蛛人」翻窗從27樓爬至21樓　網嚇：圍欄已變形

記者廖翊慈／綜合報導

北京石景山一處社區日前傳出驚險一幕，一名89歲獨居老奶奶因被反鎖房內，竟從27樓翻窗而出，沿著外牆空調護欄一路往下爬，最終體力不支，受困21樓高空的室外機圍欄上，畫面讓人捏一把冷汗。

據《錢江晚報》報導，事發於4月1日13時42分，社區清潔人員穆先生與保全李隊長在樓下聽到微弱呼救聲，抬頭一看，驚見一名白髮老人懸在高樓外，「樓上有人！」兩人立刻大喊「老太太別動」，並緊急報警。然而此時老人仍持續沿著護欄往下移動，情況十分危急。

▲89歲奶奶從27樓翻窗爬到21樓。（圖／翻攝自微博）

經了解，該名老人獨居於27樓，當天不慎將自己反鎖在臥室，手機又放在客廳，無法求助。在焦急之下，她決定從窗戶翻出，試圖沿著空調外機護欄爬到其他樓層脫困。不料體力迅速耗盡，在往下攀爬過程中卡在約21樓外牆，進退兩難，懸在50多公尺高空。

▲奶奶腳下的支撐點已變形。（圖／翻攝自微博）

消防人員趕抵現場後，面對空間狹窄、缺乏支撐點的困境，迅速制定救援方案，一邊安撫老人情緒，「阿姨別怕，我們來了」。救援人員先在空調外機平台上固定安全繩與三角布，將老人身體穩固，再拆除部分護欄，引導她慢慢轉移至較安全的平台。

考量老人年事已高且體力透支，消防員先讓她坐下休息，並遞水補充體力，還脫下救援服為其保暖。約20分鐘後，救援人員利用多功能擔架在平台與21樓住戶窗戶之間架起臨時通道，兩名消防員一內一外接應，小心翼翼將老人一步步護送回室內。

▲消防員前來救援。（圖／翻攝自微博，上同）

最終，老人順利獲救，經檢查除受到驚嚇與體力消耗外，並無大礙。家屬趕到現場後連聲道謝，直呼「不然後果真的不敢想」。

相關畫面在網上引起網友熱議，「室外機的圍欄已經被踩變形了，冷汗直流」、「89歲？我19歲也爬不了一點」、「你說這是89歲的老人誰信呢」、「光27樓翻出窗外這條想想腿都抖了，還往下攀爬」、「我的天啊，看著我都腿軟」、奶奶是不是上過戰場啊，這膽子真不是一般人能比的」、「蜘蛛人老了後」、「挺嚇人了89歲做了我39歲都不敢的事情」、「你確定是89歲，89年出生的怕都不敢」。