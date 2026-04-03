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砸390萬移民澳洲！女控學姐詐騙　「她也被騙」只要賠200萬

▲▼AI,AI slop,深偽,詐騙,信任危機,社群內容,數位辨識。（圖／Pexels）

▲高雄女子指控軍中學姐以投資移民詐騙為由，騙走390萬元。（示意圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓女子控訴昔日軍中陳姓學姐及林姓丈夫，以投資澳洲幼兒園、可辦理移民簽證為由吸金，害她慘賠近400萬元，但法院審理時，認定陳女夫妻也是受害者，未構成詐欺，但因曾簽下債務協議書卻未履約，最終仍判須賠償葉女200萬元。

判決指出，葉女與陳女昔日是軍中同袍情誼深厚，退伍後仍保持密切聯繫，2023年間，陳女向葉女介紹「澳洲移民捷徑」，聲稱透過代辦「Ellie」可投資澳洲布里斯本幼兒園，藉此取得186移民簽證，成功移居海外。

葉女信以為真，分批匯出高達澳幣19萬餘元（約台幣390萬元），沒想到最後一筆款項匯出後，劇情急轉直下，陳女竟坦承代辦「Ellie」是騙子，且該幼兒園根本沒有辦理簽證資格，讓葉女氣炸提告，但檢方調查後將陳女夫妻不起訴。

葉女不甘血本無歸，轉而提起民事求償，高雄地院審理時發現，陳女同樣深陷騙局，更付了超過2000萬元給「Ellie」，且資金多數直接流入詐騙集團帳戶，她並未從中獲利。

法官認為，「Ellie」利用民眾急於移民的心理，以真假難辨的專業話術行騙，陳女夫妻事後不僅主動告知受騙，還提起刑事告訴，難認有共同詐欺或過失責任，因此駁回侵權行為的連帶賠償請求。

不過法官發現，陳女事後曾簽署債務協議書，承諾分20年賠償200萬元，但卻一毛未付，雖辯稱當時因害怕才簽字，但法院查出簽署時有長輩在場，且陳女仍可自由對外聯繫，認定並非遭脅迫，最終法院依協議書內容判決，陳女仍須賠償200萬元，全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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