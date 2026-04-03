兒童連假嗨翻台江！妃妃姐姐攜手農會推好物　戳戳樂驚喜滿滿

▲台江童樂會吸引大批親子湧入，氣墊設施與水池成熱門焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節四天連假正式展開，台南安南區北安路二段今（3）日一早湧入大批親子人潮，由立委陳亭妃規畫的「妃妃姐姐童樂區」與「台江童樂會」熱鬧登場，現場設有巨型氣墊城堡、清涼水池等設施，讓孩子盡情放電，其中最吸睛的「驚喜戳戳樂」活動，更結合在地農產，讓大小朋友玩得開心也吃得安心。

陳亭妃表示，此次活動特別攜手在地農業單位與企業，共同推廣台南優質農特產品，感謝瓜瓜園及16家地區農會熱情贊助，讓孩子在遊戲中接觸在地農產，落實食農教育。

現場戳戳樂獎項內容豐富，包含台南市農會及山上、西港、北門、東山、左鎮、官田、後壁、鹽水、新市、白河、佳里、安定、關廟、柳營、麻豆等各區農會提供的精緻加工產品，從零嘴點心到特色伴手禮一應俱全，讓參與民眾驚喜連連。

陳亭妃指出，台南是農業大市，農會推出的加工產品不僅美味，更代表農民辛勤耕耘的成果，希望透過童樂會活動，把最好的在地產品分享給親子家庭，讓孩子從小認識家鄉、愛上台南的味道。

活動現場氣氛熱絡，陳亭妃化身「妃妃姐姐」與小朋友親切互動，從爆米花、手搖飲到農會特色零食，香氣四溢、笑聲不斷。她強調，童樂區不只是遊戲空間，更是串聯地方產業與親子互動的平台，讓活動兼具娛樂與教育意義。

「看到孩子們戳到農會產品時露出驚喜笑容，就是最大的回饋！」陳亭妃說，這些來自台南土地的禮物，不僅是節日驚喜，更承載對孩子最真誠的祝福。



她也提到，長期以「妃妃姐姐」身分關心兒童成長，除舉辦活動外，在國會亦持續爭取教育資源、改善校園環境，並推動各區特色公園建設，盼讓孩子擁有更完善的成長環境。

「台江童樂會」將持續至4月4日下午5時，主辦單位邀請家長把握連假時光，帶著孩子前往安南區現場，體驗氣墊遊戲、傳統童玩與清涼水池，感受結合在地農產與親子互動的兒童節嘉年華。