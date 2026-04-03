幸運乘客搭機「目睹太空船升空」！　上帝視角畫面曝光

▲乘客在飛機上目睹獵戶座太空船發射。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

阿提米絲2號（Artemis II）任務2日正式展開，載著4名太空人的「獵戶座」太空船從佛州騰空而起，展開長達10天、挑戰半世紀以來首次繞月飛行的歷史壯舉。沒想到一段「飛機上偶遇升空」的影片，意外在網路上爆紅，瀏覽次數狂飆近200萬次。

獵戶座太空船在當地時間上午6時35分從美國佛州的甘迺迪太空中心正式發射升空。當時一名旅客發現所搭乘的班機恰巧飛越附近空域，趕緊拿起手機錄下這千載難逢的一刻。影片中，獵戶座太空船彷彿就在窗外咫尺之遙，震撼畫面讓大批網友驚呼「比NASA直播還棒」、「好幸運能親眼目睹」。

對於有人擔憂「空域不是應該管制嗎」，網友解釋，班機航線恰好落在管制區域之外，兩者實際距離至少相隔2、30公里，只因鏡頭放大效果才讓距離顯得如此貼近。更有乘客透露，「當時機長主動調整航線，讓每位旅客都能欣賞到阿提米絲2號升空的壯觀畫面」，這段影片同樣引來大批網友朝聖留言。

此次任務來回總里程將近112萬英里，是自1972年12月阿波羅17號任務以來，時隔54年人類首度飛行如此遙遠的距離。雖然這次任務不會登陸月球表面，但成功完成繞月飛行將為後續載人登月計畫鋪路，具有重大歷史意義。