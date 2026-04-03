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18家塑膠袋通路供應正常　基隆地檢啟動查緝平台防囤貨抬價

▲▼買東西,購物,買水果,逛街,塑膠袋,限塑,牛仔褲,球鞋。（圖／Pixabay）

▲基隆清查18家通路供應無虞，基檢啟動查緝防哄抬。（圖／示意照／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

針對近期原物料傳出漲價情形，基隆地檢署日前召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，結合相關單位建立聯繫群組，即時掌握轄內民生物價動態，並配合基隆市政府展開行政稽查。經查目前轄內並無登記在案的塑膠袋製品工廠，且已實地訪查18家通路商，暫無供應短缺情形。

基隆地檢署今（連假首日）表示，「查緝民生犯罪聯繫平台」持續運作，針對民生物資價格異常波動、貨源短缺或囤貨居奇等情形，將即時蒐報、研判並迅速處置；一旦發現涉及刑責的具體事證，將立即啟動偵查作為，從速查辦，防堵不肖業者趁機牟利，維持市場秩序與物價穩定。

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▲基檢召開民生犯罪查緝會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢啟動查緝平台防囤貨抬價。（圖／記者郭世賢翻攝）

基檢檢察長陳佳秀指出，近期國際局勢變動帶動原物料價格起伏，為避免影響國內供應鏈與民生物價，已責成相關單位持續加強監測與稽查。目前由基隆市政府產業發展處等單位執行的查核結果顯示，市場供應尚屬穩定，未見異常短缺狀況。

基隆地檢署也呼籲，業者與通路商切勿利用連假期間需求增加、資訊不對稱或民眾恐慌心理，從事不法囤積、聯合抬價或惡意哄抬等行為，以免觸法。民眾如發現物資價格異常或疑似囤貨情形，可撥打檢舉專線0800-007-007反映，共同維護市場公平與民生經濟穩定。

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