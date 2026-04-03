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伊朗宣稱擊落第2架美軍F-35戰機！　爆炸墜毀「殘骸照曝」

▲▼ 伊朗聲稱擊落第二架F-35。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗官媒公布機骸照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗半官方的《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）報導，伊朗作戰指揮中樞「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam-al Anbiya Central Headquarters）3日宣稱，在伊朗中部上空擊落第2架美軍第5代F-35戰鬥機。

發言人表示，這架F-35被伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空軍最新防空系統攔截，「被擊中後發生劇烈爆炸並墜毀」，由於撞擊時爆炸猛烈，飛行員彈射逃生可能性極低，目前生死未卜。

革命衛隊補充，「這已是過去12小時內第2架被我方防空系統擊落的美軍戰機。」美方先前曾否認第一架F-35被擊落的說法，目前則未就第2架相關消息做出任何回應。

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