清明連假嚴防哄抬物價　金門聯合稽查保障民生消費權益

▲清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

記者鄭逢時／金門報導

為防範不肖業者趁國際情勢牟取暴利、影響民生需求，福建金門地方檢察署於清明連假前後啟動專案查緝機制，結合多個單位展開聯合稽查，確保物資供應穩定與價格合理，首波查訪未發現囤積或哄抬情形。

金門地檢署指出，依據法務部及臺灣高等檢察署指示，已於3月31日召開「查緝民生犯罪聯繫平臺」專案會議，邀集地方行政、警政及調查機關研議因應策略，並即刻展開第一波稽查行動。當日由縣府相關局處與消保官前往轄內商家及特產行查訪，針對塑膠製品供貨及價格進行盤點，結果顯示零售端供應穩定，未見異常情形。

考量清明連假期間需求增加，且金門多數物資皆仰賴台灣本島供應，檢方持續加強查察力道。今（3）日上午8時許，由主任檢察官葉子誠率隊，結合金門縣政府消保官、產業發展處工商科、警察局金湖分局及調查局福建省調查處等單位，前往金湖鎮公有零售市場進行第二波聯合稽查。在市場自治會會長楊宇聖陪同下，逐一了解塑膠袋供應情形與價格變動，並蒐集攤商與民眾意見，以即時掌握市場動態。

金門地檢署強調，將持續監控市場供需的狀況，防杜囤積、哄抬價格及散布不實訊息等不法行為，並呼籲業者切勿心存僥倖。民眾如發現相關違規情事，可撥打0800-007007專線檢舉，檢方將依法查辦，全力維護離島地區民生物資穩定與消費權益。