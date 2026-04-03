　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

清明連假嚴防哄抬物價　金門聯合稽查保障民生消費權益

▲▼清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

▲清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

記者鄭逢時／金門報導

為防範不肖業者趁國際情勢牟取暴利、影響民生需求，福建金門地方檢察署於清明連假前後啟動專案查緝機制，結合多個單位展開聯合稽查，確保物資供應穩定與價格合理，首波查訪未發現囤積或哄抬情形。

▲▼清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

金門地檢署指出，依據法務部及臺灣高等檢察署指示，已於3月31日召開「查緝民生犯罪聯繫平臺」專案會議，邀集地方行政、警政及調查機關研議因應策略，並即刻展開第一波稽查行動。當日由縣府相關局處與消保官前往轄內商家及特產行查訪，針對塑膠製品供貨及價格進行盤點，結果顯示零售端供應穩定，未見異常情形。

▲▼清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

考量清明連假期間需求增加，且金門多數物資皆仰賴台灣本島供應，檢方持續加強查察力道。今（3）日上午8時許，由主任檢察官葉子誠率隊，結合金門縣政府消保官、產業發展處工商科、警察局金湖分局及調查局福建省調查處等單位，前往金湖鎮公有零售市場進行第二波聯合稽查。在市場自治會會長楊宇聖陪同下，逐一了解塑膠袋供應情形與價格變動，並蒐集攤商與民眾意見，以即時掌握市場動態。

▲▼清明連假嚴防哄抬物價，金門啟動聯合稽查掌握民生供應。(圖／福建金門地方檢察署提供)

金門地檢署強調，將持續監控市場供需的狀況，防杜囤積、哄抬價格及散布不實訊息等不法行為，並呼籲業者切勿心存僥倖。民眾如發現相關違規情事，可撥打0800-007007專線檢舉，檢方將依法查辦，全力維護離島地區民生物資穩定與消費權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

媽領百萬勞退幫買房！兒「真實反應」太殘酷　一票人爆心酸

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

桃園地檢聯手警局消保官聯合稽查　穩定民生物資價格

桃園地檢聯手警局消保官聯合稽查　穩定民生物資價格

清明節連假民生物資需求增加，桃園地檢署指派檢察官劉威宏會同市桃園市調處、市警局、消保官、經發局等單位組成聯合稽查小組，於今（3）日上午在桃園地區北、中、南大型傳統市場進行聯合稽查，針對市場供需狀況及相關民生必需品有無漲價或缺貨等情形。

清明返鄉專船抵金門

清明返鄉專船抵金門

金門消防員洪嘉壕奪「十大生命救援獎」

金門消防員洪嘉壕奪「十大生命救援獎」

金防部大隊長涉運毒進營區　陸軍：將汰除並由專案編組擴大調查

金防部大隊長涉運毒進營區　陸軍：將汰除並由專案編組擴大調查

即／金門守備大隊上校涉毒　5萬交保限境

即／金門守備大隊上校涉毒　5萬交保限境

關鍵字：

金門新聞金門金門地檢署聯合稽查

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面