動漫迷暴動！台中國際動漫節4／3登場　300攤位進駐搶攻商機

▲第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在臺中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

清明連假將至，動漫迷年度盛事提前暖場。第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在台中國際展覽館登場，集結72家廠商、約300個攤位，從漫畫出版、模型玩具到限定周邊全面進駐，預料再掀一波人潮熱潮，主辦單位更喊出挑戰32萬人次參觀目標，打造連假最熱動漫嘉年華。

展場一早尚未開放，入口外已可見粉絲排隊等候，手中清單寫滿鎖定商品。走進會場，各式攤位燈光閃爍，從人氣漫畫套書、角色模型到限量福袋一字排開，不少攤商祭出滿額贈、折扣優惠與抽獎活動，吸引粉絲「手刀」搶購。主辦單位表示，今年優惠力道升級，結合文化幣支付機制，現場近40家業者提供折抵服務，參與數創歷年新高，也讓年輕族群消費更便利、買氣同步升溫。

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舞台區同樣熱鬧滾滾，4天共規劃15場活動輪番登場，台日創作者與表演團體接力與粉絲近距離互動。台灣漫畫家簽名會率先登場，緊接著邀請日本漫畫家三香見SAKA舉辦台灣首場簽名會，其代表作《薰香花朵凛然綻放》以細膩情感描寫累積高人氣，單行本銷量突破千萬冊，並將於2025年動畫化播映，成為現場焦點之一。

來自日本的聲優團體知多娘。也首度登上台中動漫節舞台，帶來3場Live演出，以擬人化角色呈現地方魅力，吸引粉絲熱情應援。製作人大久保更以「動漫節常客」身分現身，幽默登台互動，掀起另一波歡呼聲。現場還有女僕舞台演出、偶像團體演唱，讓展場氣氛持續沸騰。

除商業展售與舞台演出外，今年也強化台灣原創內容推廣。「原創IP風雲榜」邁入第5屆，以「魔法」為主題規劃展區，集結跨界創作能量，透過展覽與互動體驗，讓民眾近距離接觸台灣原創IP的多元面貌。

動漫熱潮也結合公益行動。主辦單位與台中捐血中心合作，在展館入口旁設置捐血車，活動期間凡成功捐血者即可獲得限量動漫周邊，包括角色掛軸、吊飾與主題商品等，吸引不少粉絲挽袖響應，在熱血追展之餘也為社會注入暖流。

▲第5屆台中國際動漫節4月3日至6日集結72家廠商、約300個攤位，在台中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）