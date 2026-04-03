　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

動漫迷暴動！台中國際動漫節4／3登場　300攤位進駐搶攻商機

▲動漫節15場活動嗨翻連假!第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在臺中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在臺中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

清明連假將至，動漫迷年度盛事提前暖場。第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在台中國際展覽館登場，集結72家廠商、約300個攤位，從漫畫出版、模型玩具到限定周邊全面進駐，預料再掀一波人潮熱潮，主辦單位更喊出挑戰32萬人次參觀目標，打造連假最熱動漫嘉年華。

展場一早尚未開放，入口外已可見粉絲排隊等候，手中清單寫滿鎖定商品。走進會場，各式攤位燈光閃爍，從人氣漫畫套書、角色模型到限量福袋一字排開，不少攤商祭出滿額贈、折扣優惠與抽獎活動，吸引粉絲「手刀」搶購。主辦單位表示，今年優惠力道升級，結合文化幣支付機制，現場近40家業者提供折抵服務，參與數創歷年新高，也讓年輕族群消費更便利、買氣同步升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞台區同樣熱鬧滾滾，4天共規劃15場活動輪番登場，台日創作者與表演團體接力與粉絲近距離互動。台灣漫畫家簽名會率先登場，緊接著邀請日本漫畫家三香見SAKA舉辦台灣首場簽名會，其代表作《薰香花朵凛然綻放》以細膩情感描寫累積高人氣，單行本銷量突破千萬冊，並將於2025年動畫化播映，成為現場焦點之一。

來自日本的聲優團體知多娘。也首度登上台中動漫節舞台，帶來3場Live演出，以擬人化角色呈現地方魅力，吸引粉絲熱情應援。製作人大久保更以「動漫節常客」身分現身，幽默登台互動，掀起另一波歡呼聲。現場還有女僕舞台演出、偶像團體演唱，讓展場氣氛持續沸騰。

除商業展售與舞台演出外，今年也強化台灣原創內容推廣。「原創IP風雲榜」邁入第5屆，以「魔法」為主題規劃展區，集結跨界創作能量，透過展覽與互動體驗，讓民眾近距離接觸台灣原創IP的多元面貌。

動漫熱潮也結合公益行動。主辦單位與台中捐血中心合作，在展館入口旁設置捐血車，活動期間凡成功捐血者即可獲得限量動漫周邊，包括角色掛軸、吊飾與主題商品等，吸引不少粉絲挽袖響應，在熱血追展之餘也為社會注入暖流。

▲動漫節15場活動嗨翻連假!第5屆台中國際動漫節4月3日至6日在臺中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第5屆台中國際動漫節4月3日至6日集結72家廠商、約300個攤位，在台中國際展覽館登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

媽領百萬勞退幫買房！兒「真實反應」太殘酷　一票人爆心酸

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

【這舌頭沒在開玩笑】台灣山羌竟然能舔到眼睛！原來是愛乾淨的好寶寶～

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

嫖客完事突喊「我是警察」遭抓包

嫖客完事突喊「我是警察」遭抓包

台中市一名陳男跟一名外籍T女進行性交易，完事後突然佯稱「我是警察，包包打開，我查有沒有毒品。」T女起初信以為真，後來疑似想取回款項，雙方發生肢體衝突，T女氣得提告，最終揪出陳男假冒警察身分，陳被依僭行公務員職權罪處拘役30日。

國小生恐嚇引爆家長大戰　法院判賠

國小生恐嚇引爆家長大戰　法院判賠

台中男心情差連燒2廟判刑2年2月　

台中男心情差連燒2廟判刑2年2月　

害170師生食物中毒...台中老店遭訴

害170師生食物中毒...台中老店遭訴

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

關鍵字：

動漫台中展覽日本聲優原創IP公益捐血

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面