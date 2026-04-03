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清明蔗毒過蛇？　專家揭密致命「發紅霉甘蔗」：0.5克神經毒素恐致死

▲▼ 發霉甘蔗、致命 。（圖／翻攝 第一現場）

▲誤食發霉甘蔗無特效藥！醫師警告：初期噁心嘔吐莫輕忽，嚴重恐引發呼吸衰竭 。（圖／翻攝 第一現場）

記者任以芳／綜合報導

清明時節將至，古時民間流傳「清明蔗，毒過蛇」，許多長輩告誡子女，此時的甘蔗「有毒」不能亂吃。實際上，不是甘蔗本身問題，大陸醫師提醒，清明前後的甘蔗多為去年秋冬採收的「隔年蔗」，儲存環境不當，甘蔗發霉、發紅千萬不能吃，此時極易產生名為「3-硝基丙酸」的強力神經毒素。這種毒素僅需0.5克便能引發中毒，嚴重者甚至會因呼吸衰竭死亡。

綜合陸媒報導，清明時節將至，古時民間流傳至今「清明蔗，毒過蛇」的說法再度引發討論。有水果攤主提醒，甘蔗存放若超過1個禮拜就容易發紅，尤其現在時節水氣重，必須放在乾燥通風處。

實際上，「清明蔗，毒過蛇」的說法並非指正常甘蔗，是針對清明前後易霉變的「隔年蔗」。在此季節市面上的甘蔗多為上一年秋冬季節採收，隨著天氣變暖、雨水增多，若儲存不當極易滋生霉菌變質，產生一種名為「3-硝基丙酸」的神經毒素，這種毒素僅0.5克就可能使人中毒，也是霉變甘蔗的致命元兇。

▲▼ 發霉甘蔗、致命 。（圖／翻攝 第一現場）

▲▼ 發霉甘蔗、致命 。（圖／翻攝 第一現場）

▲ 發霉、發紅甘蔗會致命 。（圖／翻攝 第一現場）

大陸廣州中醫藥大學深圳醫院營養科主治醫師張亞杰指出，變質甘蔗產生的3-硝基丙酸會損傷中樞神經系統。中毒初期表現為噁心、嘔吐、腹痛，進而出現頭痛、視力模糊，嚴重時會發生抽搐、四肢強直、眼球向上，甚至昏迷死亡。

張亞杰一旦發現甘蔗有霉變跡象，應整根丟棄，不可只削去發霉部分。因為毒素會滲透到整根甘蔗，肉眼無法完全辨識。在商家削皮時，應仔細觀察甘蔗瓤部，若呈現紅色、褐色或質地鬆軟，絕對不要購買。此外，來源不明的甘蔗汁也應避免飲用。

醫生也建議建議透過「一摸二看三聞」來辨識。正常的甘蔗瓤為乳白色，質地堅實且有清香味。如果摸起來變軟、看到瓤部發紅，或是聞到霉味、酒糟氣味，就代表甘蔗已經變質。萬一誤食後感到不適，應立即撥打急救電話。目前變質甘蔗中毒並無特效解毒藥，醫療單位通常採取催吐、洗胃與灌腸等方式，盡快清除胃腸道內的殘餘毒物。

最後，醫生提醒，甘蔗糖分極高，食用時應適量。特別是患有糖尿病或血糖偏高的人群，更應嚴格控制攝取量，以免造成血糖劇烈波動。

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