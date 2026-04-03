《皮克敏》8個小技巧一次看！1次收穫2片花辮　騎腳踏車種花最快

▲皮克敏手遊爆紅。（圖，下同／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

任天堂手遊「Pikmin Bloom」（皮克敏）手遊近日在台爆紅，掀起全民散步的熱潮，走路種花、打蘑菇，讓許多人覺得很舒壓，還可以增進健康。《ETtoday新聞雲》為玩家整理出8個小技巧，當皮克敏頭上呈現花苞狀態時，再餵食你想獲得的精華，就可以一次收穫2枚花瓣。

1. 自動餵食，快速切換隊伍

長按精華，皮克敏就會自動靠過來進食。若想快速更換隊伍，連點兩下哨子，就能迅速切換不同編組。

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2. 啟動「雙倍花瓣」機制

若皮克敏還是葉子狀態就餵稀有精華，很容易浪費資源，先餵食「一般白色精華」或是「走2000步」，讓皮克敏從葉子變成花苞，再餵真正想使用的精華。只要在花苞時餵食，就能一次採收到2片花瓣，直接翻倍，可以趁機餵精華比較稀少的花，推薦當月活動花優先。

▲皮克敏。（圖／翻攝自皮克敏官網）



3. 「5次餵食術」提升效率

每天對同一隻皮克敏餵食精華時，餵到第5次時，會額外獲得+10點友好度。不過，注意別餵到第6次，否則皮克敏頭上的花會掉落，並暫時無法再餵食。建議餵滿5次後，等兩個小時，餵食次數會重置到0，再重複一樣的動作。

4. 讓「禿頭」皮克敏變葉子狀態

有兩招，第一招是，把皮克敏放進隊伍中，累積步行約1800步左右，就會變成葉子；不過，晚上9點到凌晨4點之間，就算持續走路也不會恢復；等到凌晨4點系統重置後，所有皮克敏會自動變回葉子。

第二招是利用地圖上的巨大花朵，點選「使用花瓣獲得明信片」的功能，派出禿頭的皮克敏去拿明信片，完成任務回來後，頭頂就會恢復成開花狀態。

▲使用花瓣可獲得明信片。（圖／記者施怡妏攝）



5. 種花效率要高，速度控制在「20公里」

在同樣時間內移動越遠，單片花瓣能種出的花朵數量就越多，約時速20公里，是效率最理想的區間，若想兼顧速度與穩定性，騎腳踏車是最多人推薦的方法。

6. 每日照片紀錄拿「隱藏花盆」

開啟每日紀錄，在寫日記時上傳一張照片，系統會讀取照片中的GPS位置資訊。標記完成後，系統有極高機率會在該位置贈送一個對應地標屬性的花盆。

▲羽翅皮克敏。（圖／記者施怡妏攝）



7. 探索任務想更快 首選「羽翅皮克敏」

進行探索任務時，若選擇羽翅皮克敏（粉），能提升探索效率。

8. 「跨日種花」拿金幣

每日最多可透過種花拿到60枚金幣，如果當天額度已滿，先不要手動停止種花，直接關閉遊戲或登出，等到凌晨12點過後再重新登入。多種的花會直接算進隔天的額度。對於預防下雨，或沒時間出門的玩家來說非常有用。