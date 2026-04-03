老菸槍喘到走不動　微創TAVI手術助83歲阿北「像回春20歲」

▲患者經TAVI手術治療後恢復狀況良好，返院感謝醫療團隊救回一命，左起分別為心臟外科劉殷佐主任、心臟內科許楹奇醫師、心臟內科王宇澄主任。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

83歲陳姓老翁有超過半世紀菸齡，近年即使戒菸，仍出現走沒幾步就喘、胸悶不適等症狀，經檢查發現罹患重度主動脈瓣膜狹窄，在跨院醫療團隊評估下，採取微創「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）治療，術後呼吸明顯改善，三天即順利出院，讓他笑說「整個人像年輕20歲」。

「高齡者與長期吸菸族群若出現活動性喘或胸悶，應提高警覺，及早檢查心臟功能。」陳姓老翁長期吸菸逾50年，並合併高血壓、糖尿病與心律不整等慢性疾病，屬於典型高風險心血管族群。儘管持續追蹤健康狀況，但去年開始出現明顯氣喘與胸口壓迫感，甚至連日常行走都變得困難，最終因症狀加劇送醫急診。

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部立南投醫院檢查發現，其主動脈瓣膜狹窄已達重度等級，若未及時處置，恐導致急性心衰竭甚至猝死。支援該院的心臟內科醫師許楹奇指出，患者除長年吸菸外，還有三高與心律不整病史，心血管負擔沉重。

進一步評估後，醫療團隊轉介至亞洲大學附屬醫院，由心臟外科主任劉殷佐共同會診，確認需進行瓣膜置換手術。然而，考量患者年齡偏高且合併多重慢性病，若採傳統開胸手術，不僅需鋸開胸骨、暫停心臟並使用人工心肺機，手術風險與術後恢復負擔皆相當高。

劉殷佐說明，主動脈瓣膜如同心臟將血液輸送至全身的重要「閘門」，一旦因老化、鈣化或慢性發炎而狹窄，心臟必須加倍用力收縮才能維持血流輸出。該患者脈壓差高達82毫米汞柱，顯示心臟長期承受過大壓力，加上曾有小中風病史，皆為心血管疾病惡化的重要警訊，也解釋其反覆出現胸悶與呼吸急促的原因。

為降低風險，團隊最終選擇以經導管主動脈瓣膜置換術進行治療。此項技術透過腹股溝動脈進入體內，以導管將人工瓣膜送至主動脈瓣位置，於原位撐開取代受損瓣膜，無需開胸即可完成。劉殷佐指出，相較傳統手術，TAVI侵入性低、出血量少，患者通常術後當天即可拔管，隔日便能下床活動，特別適合高齡或高風險族群。

手術後，老翁清醒即感覺胸口壓迫感消失，呼吸變得順暢，直言「整個人輕鬆很多」，甚至笑說彷彿年輕20歲。術後第三天順利出院，後續返回南投醫院持續追蹤與照護，生活品質明顯改善。部立南投醫院院長陳明智表示，南投地區醫療資源相對有限，院方透過與亞洲大學附屬醫院建立合作機制，強化雙向轉診與專科支援，讓患者能在第一時間接受適切治療，術後再回到在地醫院追蹤。

醫師提醒，主動脈瓣膜狹窄常見於高齡族群與長期吸菸者，初期症狀容易被誤認為體力衰退，但若出現走路易喘、胸悶、頭暈甚至昏厥等情形，應及早接受心臟超音波檢查。透過早期診斷與合適治療，包括藥物或手術介入，多數患者仍有機會恢復良好生活品質。