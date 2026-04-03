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社會 社會焦點 保障人權

嚴打囤貨哄抬！屏檢聯手稽查塑化市場　清明物價全面控管

▲屏檢聯手稽查塑化市場。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢聯手稽查塑化市場。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假期間民生物資需求大增，為防堵不法業者囤積哄抬價格，屏東地檢署奉高檢署指示啟動民生犯罪聯繫平台，聯合多單位展開稽查行動，鎖定塑化產品等重點項目全面查核供需與價格變動，強化市場監控力道，確保物價穩定與民眾權益不受影響。

▲屏檢聯手稽查塑化市場。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢聯手稽查塑化市場。（圖／屏東地檢署提供）

屏東地檢署表示，近日接獲塑化產品價格異常波動情資，隨即於今（3）日由主任檢察官李侑姿指揮，會同法務部調查局屏東縣調查站、屏東縣政府警察局刑事警察大隊，以及縣府城鄉發展處與消費者保護官等單位，組成聯合稽查小組，針對轄內販售免洗餐具及塑膠袋等業者進行實地訪查。

稽查重點包括業者進貨來源、供需狀況、庫存數量及價格變動情形，並深入查核是否存在囤積不出貨、延後供應或刻意哄抬價格等違法行為，以即時掌握市場動態並防止不法情事發生。

屏東地檢署強調，對於任何藉節慶需求增加而從事囤積或哄抬價格、影響民生物價的不法行為，將秉持「從嚴從速」原則依法偵辦，絕不寬貸；如涉及行政違規，也將移請相關主管機關依法裁處。

檢方同時呼籲業者應依法經營，切勿心存僥倖。民眾若發現異常漲價、囤貨或其他疑似違法情事，可撥打反囤積與哄抬物價檢舉專線0800-007007，或原料媒合專線02-2701-1669轉105至107，共同維護市場秩序與民生物價穩定。

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