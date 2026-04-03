妻要離婚！狠父枕頭悶死5歲兒...壓到鼻樑骨折　延長收押2個月

▲基隆簡姓男子（戴安全帽）悶殺5歲親生兒。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名簡姓男子因不滿已分居的妻子提出離婚，並與其爭奪兒子監護權，2025年5月酒後涉嫌以枕頭悶死年僅5歲的親生兒子，案發後即遭羈押，至今仍在押。2025年9月檢方依「成年人故意對兒童犯殺人罪」起訴，隨著羈押期限將屆，基隆地方法院認為，簡男羈押原因仍然存在，裁定自4月11日起延長羈押2個月。

檢方調查指出，簡男任職環保局，與張姓妻子結婚14年，育有1子。夫妻長期因家務分工、生活費用及子女監護權問題爭執不斷。2025年4月23日，雙方再度因細故爆發衝突，簡男疑對妻子施暴。事後張女申請通常保護令，並帶兒子返回娘家居住，與簡男分居，但未限制其探視權。

2025年5月13日，簡男依約將兒子接回同住，翌日卻未依規定送往幼兒園。張女多次透過通訊軟體聯繫未果，遂於14日晚間與母親前往簡男住處查看，卻發現簡男不在家中，兒子則倒臥床上，口鼻出血、已無生命跡象。消防人員到場後緊急送醫，仍宣告不治，張女當場悲痛昏厥。

警方隨即展開追查，於15日凌晨在中正路將簡男逮捕，當時其酒測值為0.33毫克。檢方查出，簡男於14日中午帶兒子返家後，曾與兒子在社區中庭騎腳踏車，之後飲用約400毫升烈酒。當日下午2時許，趁兒子熟睡時，以枕頭悶壓其口鼻致其窒息死亡，並因施力過猛造成男童鼻樑骨折、臉部出血。

簡男供稱，因不滿妻子爭取監護權，酒後情緒失控，將怨氣發洩在兒子身上。檢方認為其涉犯重大罪嫌，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，並持續收押至今。

基隆地院認為，簡男原羈押期限至今年4月11日屆滿。雖其聲稱無逃亡之虞，但考量其犯案後曾騎車逃離現場，客觀上仍具逃亡可能，認定羈押原因尚未消滅，因而裁定自4月11日起延長羈押2個月。