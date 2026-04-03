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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委當不好又是抓耙仔？李貞秀演自毀秀　兩問題給中評會有理由開鍘

▲▼ 立法院內政委員會,李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨全黨挺李貞秀（中），沒想到竟傳出她是高虹安案的抓耙仔。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委李貞秀因陸配身份爭議遭行政部門追殺，但民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌不惜扣分也要相挺；但如今，全黨挺一人的做法恐面臨沈重的背叛。前高虹安助理王郁文昨深夜在臉書發文質疑，批當年林冠年及其競選發言人李貞秀把助理全部拖下水，背後是否有別的勢力介入？此外，今又傳出，李是高案的「抓耙仔」。黨內人士說，李不僅能力有問題，如今更有誠信問題，確實給中評會充分理由開鍘。

曾擔任高虹安助理、捲入助理費案的王郁文，昨在臉書發文質疑，「卓冠廷明示按鈴人是林冠年，暗示真正檢舉人是另有其人，苗頭指向當時的林冠年競選總部發言人李貞秀」、 「李貞秀妳到底跟高辦跟民眾黨是有什麼仇？如果無冤無仇還可以一邊自稱民眾黨員一邊任意傷害別人，我實在不懂妳內心都沒有過一絲不安與愧疚嗎？還是妳的背後是林？林的背後是卓與他們的勢力？那這一連串的各種作為就說得通了」。

據了解，對於李貞秀爭議的處理，民眾黨內原暫時定調回歸「不分區立委」身份認定，到底有沒有資格當立委？能力是否合格？黨內人士說，李已具立委身份，可以更多名義跟社會各界互動，即便受到行政單位打壓，但仍可針對法案進行說明。

但從近期一連串的爭議來看，李貞秀非但沒有在立委身份上尋求議題突破，反而持續困在國籍爭議裡走不出來，完全沒有任何表現，難以說服黨內支持者，她是有資格可以當立委。這並非身份問題，而是關乎能力。

此外，李貞秀近來被爆料疑似是高虹安案的「抓耙仔」，這也關乎她在黨內的身份。民眾黨人士坦言，「若抓耙仔的事情罪證確鑿的話，應該就差不多了」，地方盛傳高案的起訴書就有附上擔任「內部吹哨者」的檢舉信，此事若屬實，確實給中評會充分理由開鍘李。

根據民眾黨「紀律評議裁決準則」第22條規定，「擅自於社群媒體直接做不實之人身攻擊黨員或民眾黨，致相對人名譽受損者，應予停權2年以下處分」。另外，第36條也規定，「黨員其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中評會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，應予除名以下處分」。

黨內人士強調，李貞秀在立委工作上沒表現已是既成事實，不分區立委代表政黨形象，不能給黨帶來負面影響；現在又傳出有誠信問題，甚至是關乎黨員紀律、忠誠度的背叛疑慮。就有黨員直言，李貞秀對外傷害黨形象、對內破壞黨內團結，確實是「下去比較好」。

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