　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒「鐘聲」開砲日本：強行部署進攻性導彈推向危險刀鋒

▲▼日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《人民日報》評論專欄「鐘聲」今（3）日發表題為「日本強行部署進攻性導彈，將自己推上危險的刀鋒」文章，嚴厲抨擊日本防衛省於3月31日在熊本縣與靜岡縣部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈。文章指出，這是日本首度部署具備明顯攻擊屬性的武裝，已遠遠超出「專守防衛」範疇，不僅嚴重違背日本和平憲法，更挑戰了《波茨坦公告》等國際法文件。陸方警告，日本右翼勢力正藉由渲染「周邊威脅」來架空戰後和平體制，這種「新型軍國主義」的動向，將使日本陷入極其危險的境地。

《人民日報》社評指出，日本防衛省不顧當地民眾強烈反對，強行部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈。這項舉動被視為日本防衛理念的根本顛覆，嚴重違背《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本投降書》等國際法文件的規定，凸顯日本「新型軍國主義」的進攻性動向，對地區安全構成嚴重威脅。

社評分析，日本防衛省宣稱部署導彈是為了「提升威懾與應對能力」，並以此應對「嚴峻的安全形勢」。這套說辭與日本右翼勢力慣用的「危機敘事」如出一轍，本質上是為了軍事擴張尋找藉口。所謂的「防禦能力」只是發展進攻性力量的擋箭牌，目的是推動和平憲法向「能發動戰爭的憲法」轉變，將戰後束縛徹底打破。

對此，日本前內閣官員評價，「日本憲法第9條已名存實亡。」日本曾在憲法中承諾永遠放棄發動戰爭，並確立專守防衛原則。然而近年來，日本政府透過制定新版「安保三文件」，公然將「反擊能力」寫入國家防衛戰略。從「專守」到「反擊」，從「防禦」到「先制」，日本政府正一步步掙脫束縛，暴露出持續推進「再軍事化」的野心。

社評進一步表示，日本強行部署進攻性導彈，並計劃在未來幾年繼續採購和部署更多此類導彈，折射出日本「新型軍國主義」妄動的狂躁，這一動向非常危險。

社評稱，近年來，日本右翼勢力推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，防衛預算連續14年增長，巨額經費主要投向進攻性戰力領域，大力發展防區外打擊裝備。日本此次部署遠程導彈，不僅嚴重威脅周邊國家安全，也將使地區局勢更加複雜敏感，不得不令亞洲鄰國和國際社會高度警惕。

社評指出，日本國內民眾也表達了強烈反對。據共同社報導，防衛省並未舉行面向民眾的說明會。當地民眾擔心，在現代戰爭中，部署遠程導彈的地區極易成為攻擊目標。日本政府應聽取「威懾力無法締造和平」、「停止部署導彈」的心聲，停止將民生綁上戰車。

社評最後強調，日本「新型軍國主義」不僅危害鄰國，也必將反噬自身。以導彈為「刃」，日本右翼自以為握住了安全的鑰匙，實則將自己推上了危險的刀鋒。作為二戰戰敗國，深刻反省侵略歷史，恪守“和平憲法”，維護地區穩定，是日本的基本義務。日本應在軍事安全領域恪守承諾，慎重行事，停止任何企圖破壞地區和平穩定的行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

復刻逝者！8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　至今不知愛子車禍亡

深圳「遺囑庫」中青年立囑10年內升至27％　從安排後事轉成規劃人生

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　18年前舊案翻炒博流量

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

復刻逝者！8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　至今不知愛子車禍亡

深圳「遺囑庫」中青年立囑10年內升至27％　從安排後事轉成規劃人生

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　18年前舊案翻炒博流量

邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

老後如何「善終走得快？」　

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

午睡5小時被警告　陸女：便宜沒好貨

更多熱門

相關新聞

美改評估中國未計畫2027攻台　顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

美改評估中國未計畫2027攻台　顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

美國防部去年評估，中共2027年具備攻台的能力。而日前美方最新威脅評估報告指出，「2027攻台」時程可能出現變化，「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，對台海局勢釋出相對審慎訊號。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，中共從未放棄以武力併吞台灣，軍事擴張也持續進行，台灣應持續累積防衛實力，讓「明天不是一個適合攻台的日子」，把這日子不斷地延後。

日首相以台海轉移經濟壓力　

日首相以台海轉移經濟壓力　

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

美菲達成共享軍事情報協定　對抗中國印太影響力

美菲達成共享軍事情報協定　對抗中國印太影響力

中共圍台軍演落幕1天　美菲聯合軍演火速登場

中共圍台軍演落幕1天　美菲聯合軍演火速登場

關鍵字：

日本導彈和平憲法軍事擴張地區安全新型軍國人民日報鐘聲

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面