陸官媒「鐘聲」開砲日本：強行部署進攻性導彈推向危險刀鋒

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《人民日報》評論專欄「鐘聲」今（3）日發表題為「日本強行部署進攻性導彈，將自己推上危險的刀鋒」文章，嚴厲抨擊日本防衛省於3月31日在熊本縣與靜岡縣部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈。文章指出，這是日本首度部署具備明顯攻擊屬性的武裝，已遠遠超出「專守防衛」範疇，不僅嚴重違背日本和平憲法，更挑戰了《波茨坦公告》等國際法文件。陸方警告，日本右翼勢力正藉由渲染「周邊威脅」來架空戰後和平體制，這種「新型軍國主義」的動向，將使日本陷入極其危險的境地。

《人民日報》社評指出，日本防衛省不顧當地民眾強烈反對，強行部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈。這項舉動被視為日本防衛理念的根本顛覆，嚴重違背《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本投降書》等國際法文件的規定，凸顯日本「新型軍國主義」的進攻性動向，對地區安全構成嚴重威脅。

社評分析，日本防衛省宣稱部署導彈是為了「提升威懾與應對能力」，並以此應對「嚴峻的安全形勢」。這套說辭與日本右翼勢力慣用的「危機敘事」如出一轍，本質上是為了軍事擴張尋找藉口。所謂的「防禦能力」只是發展進攻性力量的擋箭牌，目的是推動和平憲法向「能發動戰爭的憲法」轉變，將戰後束縛徹底打破。

對此，日本前內閣官員評價，「日本憲法第9條已名存實亡。」日本曾在憲法中承諾永遠放棄發動戰爭，並確立專守防衛原則。然而近年來，日本政府透過制定新版「安保三文件」，公然將「反擊能力」寫入國家防衛戰略。從「專守」到「反擊」，從「防禦」到「先制」，日本政府正一步步掙脫束縛，暴露出持續推進「再軍事化」的野心。

社評進一步表示，日本強行部署進攻性導彈，並計劃在未來幾年繼續採購和部署更多此類導彈，折射出日本「新型軍國主義」妄動的狂躁，這一動向非常危險。

社評稱，近年來，日本右翼勢力推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，防衛預算連續14年增長，巨額經費主要投向進攻性戰力領域，大力發展防區外打擊裝備。日本此次部署遠程導彈，不僅嚴重威脅周邊國家安全，也將使地區局勢更加複雜敏感，不得不令亞洲鄰國和國際社會高度警惕。

社評指出，日本國內民眾也表達了強烈反對。據共同社報導，防衛省並未舉行面向民眾的說明會。當地民眾擔心，在現代戰爭中，部署遠程導彈的地區極易成為攻擊目標。日本政府應聽取「威懾力無法締造和平」、「停止部署導彈」的心聲，停止將民生綁上戰車。

社評最後強調，日本「新型軍國主義」不僅危害鄰國，也必將反噬自身。以導彈為「刃」，日本右翼自以為握住了安全的鑰匙，實則將自己推上了危險的刀鋒。作為二戰戰敗國，深刻反省侵略歷史，恪守“和平憲法”，維護地區穩定，是日本的基本義務。日本應在軍事安全領域恪守承諾，慎重行事，停止任何企圖破壞地區和平穩定的行為。