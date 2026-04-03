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快訊／亞太球場攤商沒了惹怒球迷！體育局長道歉　430字聲明曝

記者林東良、許宥孺／台南報導

統一7-ELEVEn獅上月29日才在台南亞太國際棒球訓練中心主球場完成開幕戰，不過昨（2）日台南市體育局突宣布調整政策，原本在球場周邊設攤的美食店家將暫停營運，讓大票球迷感到不滿，留言灌爆臉書，怒轟將體育局吃相難看。體育局長陳良乾今日緊急發布道歉聲明，強調為市府與球團溝通落差，再次致上歉意。

▲臺南市體育局長陳良乾針對亞太球場攤商爭議致歉。（圖／記者林東良翻攝）

▲臺南市體育局長陳良乾針對亞太球場攤商爭議致歉。（圖／記者林東良翻攝）

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釐清契約範疇　以「辦入厝」心情服務球迷

體育局表示，根據目前與統一獅球團的租約，租用範圍為「亞太成棒主球場本體」，並不包含場外的空間。原本場外區域並無設置攤位，但在3月29日、3月31日及4月1日開幕賽期間，體育局抱持著「歡喜辦入厝」的籌備心情，考量觀賽人潮眾多為解決球迷飲食需求，特別規劃於戶外「臨時性」設置攤位，並委請統一獅協助邀請廠商進駐，共同營造熱鬧的開場氛圍。
 
因應球迷熱烈回饋　啟動公開招商確保品質

體育局指出，目前球場內部餐飲已由統一獅負責。原定前３日開幕活動結束後，戶外臨時攤位即應撤除。然而，比賽期間體育局獲得許多球迷的正面回饋，希望能延續場外餐飲服務，以因應上半球季尚有21場的賽事（最近一場為4月10日）。
 
由於賽事期間長、涉及長期經營性質，依據法規市府不得私自委託特定對象，必須確保行政程序公開透明。體育局因此加速採購程序，於4月2日上網公開辦理招商，此舉不僅是為了符合公務規章，更為遴選優質業者，確保更好的餐飲品質、用電安全及環境衛生。

▲▼ 亞太棒球場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞太棒球場。（圖／記者張雅雲攝）

以下為臺南市體育局長陳良乾聲明全文：

所有支持中華職棒、關心亞太棒球場的朋友，我是臺南市體育局長陳良乾。

首先，我要跟所有喜愛中職的朋友，說聲抱歉！
在所有人歡喜迎接中職在亞太成棒主球場開打的歷史時刻，因為體育局與統一球團溝通落差，導致場外設攤的誤會和爭議。
再次向大家致上十二萬分的歉意！

請容我花點時間，向各位說明。由於臺南市政府與統一球團的租約範圍是「亞太成棒主球場本體」，不包含「球場外空間」。

考量開幕當天及3月31日、4月1日，人潮眾多，球場室內賣店量能不足，因此我們委託統一獅在戶外空間設攤，服務廣大球迷的需求，4月1日賽事結束，因球迷反應戶外攤商服務仍有必要，後續上半季賽事仍有21場，所以必須透過公開招商，以符合採購程序，並保障攤商權益，經查最近一場賽事為4月10日，所以體育局才趕在4月2日辦理公告程序，歡迎原有廠商踴躍投標。

體育局無非是希望，能在下一場賽事舉行前，完備招商事宜，讓賽事當天，球迷朋友們能開心逛攤位、購買喜歡的餐飲進場看球，為統一獅加油。

過程當中所造成的紛擾，再次跟球迷們致歉。

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