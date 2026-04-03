　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市專用垃圾袋無漲價計畫　環保局：供貨充足不必囤積

▲▼北市環保局強調，專用垃圾袋無漲價計畫，供貨充足不必囤積。（圖／環保局提供）

▲北市環保局強調，專用垃圾袋無漲價計畫，供貨充足不必囤積。（圖／環保局提供）

記者陳家祥／台北報導

中東戰事延燒，影響國際塑膠原料的供應，台灣甚至出現「塑膠袋之亂」，塑膠袋漲價、買不到的狀況。針對傳聞北市專用塑膠袋未來將漲價一事，北市環保局今（3日）強調，台北市專用垃圾袋的供應充足，並且沒有漲價計畫，請民眾安心。

環保局表示，專用垃圾袋是垃圾費隨袋徵收政策的計價工具，售價是反映垃圾清除處理費。也就是說，市民朋友購買專用垃圾袋的金額就是支付該袋垃圾量的清理費用，製作袋子的成本自隨袋徵收制度89年7月實施以來，均是由市政府支出採購。

環保局強調，目前中東戰情影響的是塑膠原料的價格，並不涉及專用垃圾袋的售價，所以不會漲價。

另外，環保局指出，台北市專用垃圾袋是依據年度預算進行專案採購，與承製廠商訂定合約執行，各型式專用垃圾袋的庫存量可供貨3到6個月不等，目前專用垃圾袋供貨均正常。若有民眾一時買不到，應屬該門市補貨短暫空檔，非專用垃圾袋缺貨。

環保局表示，已協調配送物流廠商及各門市代售點加速供貨作業，民眾若發現貨架上有空缺，只是因為採買較踴躍，造成門市代售點原本常態叫貨的數量不足，很快就會再訂貨上架補齊，民眾勿擔心。

環保局再次強調，台北市專用垃圾袋目前供貨皆正常並且無漲價計畫，呼籲市民朋友不用恐慌囤積，專用垃圾袋不是限時限量的搶購品，請民眾理性、平常心採買。同時，也鼓勵民眾自備購物袋，力行減塑愛地球，降低對塑膠袋的依賴與影響，從日常生活落實淨零新生活，共同打造宜居永續環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

行政院示警：大同電鍋、媽祖結緣品都是騙！　籲慎防身分認證詐騙

國軍夜戰個裝落後民間玩家　國防院4建議：發展低光源作戰裝備

分析／國民黨團杯葛慣性「虎頭蛇尾」　淪自攬炸彈傷信用

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

行政院示警：大同電鍋、媽祖結緣品都是騙！　籲慎防身分認證詐騙

國軍夜戰個裝落後民間玩家　國防院4建議：發展低光源作戰裝備

分析／國民黨團杯葛慣性「虎頭蛇尾」　淪自攬炸彈傷信用

邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

Uber Eats調漲商家外送訂單服務費　工會批混淆視聽、甩鍋專法

Uber Eats調漲商家外送訂單服務費　工會批混淆視聽、甩鍋專法

Uber Eats今日宣布為因應外送專法上路，7月21日起將調漲美食外送、生鮮雜貨商家合作夥伴之外送訂單服務費，漲幅最高3%。對此，台中市外送平台服務產業工會發出嚴正聲明，怒轟平台企圖混淆視聽，把營運成本轉嫁並甩鍋給專法。

塑膠袋漲3成　中盤商被夾殺

塑膠袋漲3成　中盤商被夾殺

台中畜牧場隱匿禽流感　拒繳百萬罰款

台中畜牧場隱匿禽流感　拒繳百萬罰款

福興工業區紡織大廠火警　環保局監測空品

福興工業區紡織大廠火警　環保局監測空品

焚化爐驚見神祕紫煙！嘉義縣環保局曝真相

焚化爐驚見神祕紫煙！嘉義縣環保局曝真相

關鍵字：

北市專用垃圾袋漲價環保局

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面