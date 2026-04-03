北市專用垃圾袋無漲價計畫　環保局：供貨充足不必囤積

▲北市環保局強調，專用垃圾袋無漲價計畫，供貨充足不必囤積。（圖／環保局提供）



記者陳家祥／台北報導

中東戰事延燒，影響國際塑膠原料的供應，台灣甚至出現「塑膠袋之亂」，塑膠袋漲價、買不到的狀況。針對傳聞北市專用塑膠袋未來將漲價一事，北市環保局今（3日）強調，台北市專用垃圾袋的供應充足，並且沒有漲價計畫，請民眾安心。

環保局表示，專用垃圾袋是垃圾費隨袋徵收政策的計價工具，售價是反映垃圾清除處理費。也就是說，市民朋友購買專用垃圾袋的金額就是支付該袋垃圾量的清理費用，製作袋子的成本自隨袋徵收制度89年7月實施以來，均是由市政府支出採購。

環保局強調，目前中東戰情影響的是塑膠原料的價格，並不涉及專用垃圾袋的售價，所以不會漲價。

另外，環保局指出，台北市專用垃圾袋是依據年度預算進行專案採購，與承製廠商訂定合約執行，各型式專用垃圾袋的庫存量可供貨3到6個月不等，目前專用垃圾袋供貨均正常。若有民眾一時買不到，應屬該門市補貨短暫空檔，非專用垃圾袋缺貨。

環保局表示，已協調配送物流廠商及各門市代售點加速供貨作業，民眾若發現貨架上有空缺，只是因為採買較踴躍，造成門市代售點原本常態叫貨的數量不足，很快就會再訂貨上架補齊，民眾勿擔心。

環保局再次強調，台北市專用垃圾袋目前供貨皆正常並且無漲價計畫，呼籲市民朋友不用恐慌囤積，專用垃圾袋不是限時限量的搶購品，請民眾理性、平常心採買。同時，也鼓勵民眾自備購物袋，力行減塑愛地球，降低對塑膠袋的依賴與影響，從日常生活落實淨零新生活，共同打造宜居永續環境。